Preminuo Sem Nil: Svijet šokiran odlaskom legende iz filma "Park iz doba Jure"

Preminuo je Sem Nil, legendarni glumac poznat po ulozi dr Alana Granta u franšizi "Park iz doba Jure".

Izvor: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

Glumačka legenda i zvijezda franšize "Park iz doba Jure", Sem Nil, preminuo je u 78. godini. Vijest o odlasku čuvenog novozelandskog glumca, koji je svjetsku slavu stekao ulogom paleontologa dr Alana Granta, potvrdila je njegova porodica u ponedjeljak preko društvenih mreža, prenosi Independent.

"Sem je bio okružen porodicom i preminuo je s dostojanstvom koje je karakterisalo cijeli njegov život. Gubitak je bio iznenadan i neočekivan. Oni bi željeli da izraze svoju najdublju zahvalnost osoblju privatne bolnice Sveti Vinsent za njihovu nevjerovatnu njegu. Više detalja će biti podijeljeno kasnije, ali za sada, u ime porodice, molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok prolaze kroz ovaj nemjerljivi gubitak", dodaje se.

Rođen 1947. godine u Sjevernoj Irskoj, Nil je emigrirao na Novi Zeland kada je imao 7 godina. Njegova porodica se naselila u Danidinu na Južnom ostrvu, a on je poslat u internat u Krajstčerču. Nakon fakulteta, dobio je glavnu ulogu u filmu "Uspavani psi" iz 1977. godine, što je bio prvi igrani film snimljen na Novom Zelandu poslije više od jedne decenije.

Nilove ostale filmske uloge uključivale su i sovjetskog oficira na podmornici, koji upečatljivo sanja o domu u Montani u filmu "Lov na Crveni oktobar", kao i istražitelja u filmu "U čeljustima ludila" reditelja Džona Karpentera.

Na malim ekranima, Nil je igrao zlonamjernog Čestera Kembela u seriji "Birmingemska banda" i Tomasa Džefersona u četvoročasovnoj miniseriji mreže CBS "Sali Hemings: Američka tragedija".

Na platformi Apple TV+ glumio je u seriji "Invazija", gdje je tumačio lik šerifa iz Oklahome, Džona Bela Tajsona — čovjeka na zalasku karijere koji traga za svojom svrhom. Tokom 2024. godine igrao je pored Anet Bening u seriji "Jabuke nikada ne padaju") na striming servisu Peacock.

(Mondo.rs)