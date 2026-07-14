Neobična životna priča Sema Nila: Preživio uragan na snimanju, pa iz Holivuda pobjegao u vinograd među svinje

Sem Nil, legendarni glumac poznat po ulozi dr Alana Granta u franšizi "Park iz doba Jure", preminuo je juče u 78. godini, a njegov život bio je sve osim običnog.

Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia

Glumački svijet ostao je bez jednog od svojih najvećih džentlmena. Legendarni novozelandski glumac Sem Nil preminuo je juče, 13. jula u 78. godini u Sidneju, saopštila je njegova porodica.

Vijest je duboko potresla obožavaoce, jer je Nil prije samo nekoliko mjeseci objavio da je nakon teške borbe pobijedio agresivan rak krvi (limfom u trećem stadijumu). Ipak, njegova porodica je potvrdila da je otišao dostojanstveno i iznenada, ali "blagosloven činjenicom da je u trenutku smrti bio izliječen od raka".

Iza njega je ostala karijera duga pola vijeka, uloge u kultnim ostvarenjima poput "Parka iz doba jure", "Klavira", "Lova na Crveni oktobar" i serije "Peaky Blinders", ali i nevjerovatna životna priča čovjeka koji je uporno odbijao da bude holivudska zvijezda.

Odustao od prava, promijenio ime i pobijedio mucanje

Rođen je u Sjevernoj Irskoj 1947. godine kao Najdžel Džon Dermot Nil. Kada se sa sedam godina preselio na Novi Zeland, promijenio je ime u Sem, jer je na školskom igralištu bilo previše dječaka koji su se zvali Najdžel, što mu je zvučalo "suviše otmeno".

Malo ko zna da se kao dječak borio sa teškim mucanjem.

"Plašio sam se da govorim i samo sam se nadao da me niko ništa neće pitati", prisjećao se kasnije.

Strah od govora pobijedio je kroz glumu. Otac, vojni oficir, želio je da mu sin ima "pravi posao", pa je Sem upisao pravo. Ipak, na prvoj godini pao je na sva četiri ispita, ali je zato briljirao u studentskom pozorištu. Odustao je od fakulteta i počeo da glumi za samo dvadesetak dolara nedjeljno i ostatke hrane nakon predstava.

Dan kada je sa Lorom Dern čekao smrt

Svijet ga je zavolio 1993. godine kao doktora Alana Granta u revolucionarnom hitu "Park iz doba jure" Stivena Spilberga. Međutim, snimanje na Havajima umalo se završilo tragedijom kada je ostrvo pogodio uragan Iniki, jedan od najrazornijih u istoriji Pacifika.

"Bio sam na plaži sa Lorom Dern kada me je pitala: 'Seme, misliš li da bismo danas mogli da umremo?' Gledao sam crne oblake i iskreno joj odgovorio da mislim da bismo zaista mogli", otkrio je glumac u svojim memoarima.

Cijela ekipa se satima skrivala u balskoj dvorani hotela, dok je uragan četvrte kategorije odnosio živote i potpuno uništavao njihovu scenografiju. Spasilo ih je samo to što je oluja brzo prošla, inače bi plimni talas poplavio dvoranu i sve ih udavio.

Ipak, film je postao planetarni fenomen, a Sem je dobio i svoju akcionu figuricu iz devedesetih – mada se cijelog života smijao tome što je na njoj prikazan kao "mišićavi superheroj u neobičnim gaćama".

Prisjetimo ga se u čuvenoj franšizi Park iz doba Jure:

Park iz doba Jure scena Sem Nil Izvor: Youtube / Binge Society

Bijeg iz Holivuda i vinograd koji "guta" novac

Uprkos ogromnoj slavi, Sem Nil je odbijao da se preseli u Los Anđeles jer ga je stalna priča o šou-biznisu zamarala i nije želio da tamo odgaja djecu. Izgradio je mirno utočište na Novom Zelandu, gdje je osnovao vinariju "Two Paddocks".

"Biti glumac i biti slavan su dvije različite stvari. Sebe ne smatram zvijezdom. Mogu da odem u Starbaks, napišu mi ime na čaši i niko me ne uznemirava. Imam prijatelje koji su prave zvijezde i nikada se ne bih mijenjao sa njima."

Uživao je u proizvodnji vina, iako je priznavao da mu taj posao zapravo uzima sav novac: "Volio bih da vinograd izdržava mene, ali istina je da ja finansiram njega. Ipak, to mi donosi mir."

Na društvenim mrežama bio je prepoznatljiv po tome što je umjesto glamura objavljivao snimke svojih ovaca, pataka, svinja i pasa, kojima je često davao imena svojih poznatih kolega iz filmske industrije.

Tajni sin i strast prema "treš" televiziji

Iza kulisa, njegov privatni život imao je neobične zaplete. Iz veze sa glumicom Lizom Harou dobio je sina Tima, a iz braka sa šminkerkom Noriko Vatanabe, kćerku Elenu. Međutim, malo ko zna da je Sem još kao veoma mlad dobio sina koji je predat na usvajanje. Tek mnogo godina kasnije, otac i sin su ponovo stupili u kontakt i izgradili blizak odnos.

Glumac se na mrežama pohvalio i da je postao deda:

Iako je važio za intelektualca i ljubitelja vrhunske umjetnosti (omiljena serija bila mu je njemačka drama "Babylon Berlin"), Sem je imao i svoje male, ljudske slabosti. Priznao je da je tokom mračnih svjetskih događaja morao da pobjegne od vijesti i da se "navukao" na rijaliti "Married at First Sight Australia":

"To je moj grešni užitak. Toliko je glupo i neprijatno za gledanje da je prosto genijalno. Toliko se uživiš u to da je prosto smiješno."

Sem Nil je otišao onako kako je i živio – tiho, dostojanstveno, ostavljajući iza sebe uloge koje su obilježile djetinjstvo i mladost generacija širom svijeta.

(Mondo.rs)