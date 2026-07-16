Objavljen je prvi trejler za biografski film "I Play Rocky" u kojem mladi glumac Entoni Ipolito tumači Silvestera Stalonea.

Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios

Silvester Stalone danas je legenda Holivuda, sa brojnim priznanjima za svoje uloge, i milionima na bankovnom računu. Ipak, na početku karijere, Stalone je bio toliko siromašan da je morao da proda svog psa Batkusa za 40 dolara.

Sada je priča o momku koji je od siromaha postao jedna od najvećih holivudskih zvijezda pretočena u film.

Pod rediteljskom palicom čuvenog Pitera Farelija, ovo ostvarenje donosi nevjerovatnu i emotivnu priču o vremenu kada je Silvester Stalone bio potpuno nepoznat javnosti, bukvalno na ivici egzistencije, dok je očajnički pokušavao da progura svoj scenario za film "Roki".

Vidi opis Trejler sve ostavio bez teksta: Teška priča glumca pretočena u film, evo kako je nastao kultni "Roki" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Priča prati mladog i tvrdoglavog pisca koji nudi scenario o sitnom bokseru iz Filadelfije koji dobija životnu šansu u ringu. Iako su mu studiji nudili ogroman novac za autorska prava, mladi Stalone je imao jedan čvrst, ultimativni uslov od kojeg nije želio da odstupi ni po cijenu gladi, bio je uvjeren da upravo on, i niko drugi, mora da odigra ulogu Rokija Balboe.

Izvor: YouTube/ Recently Viewed/printscreen

Kako je stvoren najveći filmski autsajder u istoriji?

Film donosi dirljivu i inspirativnu priču o autsajderu, mladom glumcu i scenaristi koji je pre gotovo pola vijeka stvorio jedno od najvećih i najuticajnijih filmskih čuda u istoriji kinematografije.

Istorija Holivuda beleži da je Stalone na kraju zaista uspeo da pobjedi sistem, odigra legendarnog "Italijanskog pastuva" i za taj poduhvat dobije dvije nominacije za Oskara, za najbolju mušku ulogu i za najbolji originalni scenario.

Vidi opis Trejler sve ostavio bez teksta: Teška priča glumca pretočena u film, evo kako je nastao kultni "Roki" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Recently Viewed/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube/Netflix/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Profimedia/Backgrid/KAMA Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/officialslystallone Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/jenniferflavinstallone Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/ X17onlineVideo /printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Sam film "Roki" je te davne godine osvojio čak deset nominacija za prestižnu zlatnu statuu, a kući je odnio tri trofeja, uključujući i onaj najvažniji, za najbolji film godine. To je bio istorijski uspeh, posebno ako se uzme u obzir da je pobijedio u brutalno jakoj konkurenciji koju su činili klasici poput "Taksiste" (Taxi Driver), "Televizijske mreže" (Network) i filma "Svi predsednikovi ljudi" (All the President's Men).

Od Ala Paćina do Silvestera Stalonea

Glavna zvijezda filma, mladi Entoni Ipolito, javnosti je već dobro poznat po tome što je maestralno odigrao velikog Al Paćina u hit mini-seriji "The Offer" (priči o snimanju filma Kum). U prvim kadrovima novog filma, Ipolito svojom fizionomijom, glasom i pokretima neverovatno i jezivo podsjeća na mladog Silvestera Stalonea iz sedamdesetih godina.

Vidi opis Trejler sve ostavio bez teksta: Teška priča glumca pretočena u film, evo kako je nastao kultni "Roki" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: printscreen/youotube/Amazon MGM Studios Br. slika: 7 7 / 7

Scenario za ovaj biografski hit napisao je Piter Gambl, a impresivnu glumačku ekipu, pored Ipolita, čine i provjerena holivudska imena Met Dilon, Ana Sofija Rob, P. J. Birn i Tobi Kebel.

Prvi ekskluzivni kadrovi filma premijerno su prikazani vlasnicima svetskih bioskopa na prestižnom CinemaConu u aprilu. Pored toga, film je predstavljen i na strogo zatvorenoj, privatnoj projekciji za distributere tokom Filmskog festivala u Kanu gde je, prema prvim informacijama, izazvao apsolutno oduševljenje i gromoglasan aplauz publike.

Pogledajte trejler: