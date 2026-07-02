Burna noć u NBA: Poslovao i Darko Rajaković

Veliki broj trejdova, potpisa i rastanaka desio se ove noći u NBA ligi.

Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia

Ponovo smo imali burnu noć u NBA. Osim što je tim Los Anđeles Lejkersa oslobodio budžet odlaskom Lebrona Džejmsa i doveo gomilu igrača vidjeli smo nevjerovatan trejd Bostona i Filadelfije, ali bilo je mnogo "manjih" poslova u NBA ligi. A poslovao je i Darko Rajaković.

Trener Toronta će i naredne godine imati u timu beka Aliju Martina koji je dogovorio novi ugovor na dvije godine vrijedan 4.800.000 dolara. Ovaj pik druge runde Toronta iz 2025. godine sada očekuje da se probije i dobije još više minuta.

Vidjeli smo i da je Santi Aldama prešao u redove Dalas Maveriksa, pa je mladi španski krilni centar otišao kod Kupera Flega za Ej Džeja Džonsona, jedan pik prve i dva druge runde.

Iskusni bek Dževon Karert ostaće u Orlandu za 3.500.000 dolara dok će drugi veteran Tobajas Heris dobiti mnogo više. On ide u San Antonio Sparse i tamo će provesti još dvije godine za 31.000.000 dolara.

Keli Ubre je dobio 17.000.000 dolara da potpiše na dve godine u Indijani, a De'Antoni Melton se vratio u Golden Stejt dvije godine za 11.000.00 dolara.

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