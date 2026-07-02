Darko Rajaković produžio ugovor s Torontom, detalji ostaju u tajnosti

Srpski trener Darko Rajaković dobio je povjerenje čelnika Toronto Reptorsa.

Izvor: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Srpski trener Darko Rajaković potpisao je novi ugovor sa Toronto Reptorsima nakon što ih je minule sezone uveo u plej-of NBA lige. Tim iz Kanade ima velike ambicije, što su pokazali dovođenjem Kavaja Lenarda, a u misiji povratka na tron na čelu želi stručnjaka iz Čačka.

Rajaković je potpisao višegodišnji ugovor, ali se ne precizira koji rok je u pitanju. Srbin je do sada imao dogovorenu saradnju do 2027, ali je zbog ovogodišnjeg uspjeha nagrađen produžetkom i pretpostavlja se boljim finansijskim uslovima.

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The Toronto Raptors announced Thursday that they have agreed to a multi-year extension with head coach Darko Rajaković.pic.twitter.com/abSxloTey7 — Toronto Raptors (@Raptors)July 2, 2026

Srpski trener je stigao u Toronto 2023. godine, a ove sezone je zabilježen najbolji rezultat posljednjih godina. Uspjeli su da se plasiraju u plej-of, ali su eliminisani u prvoj rundi nakon što su u regularnom dijelu sezone imali skor 46-36.

Rajaković je prethodno radio kao pomoćni trener u Oklahoma Siti Tanderima, Finiks Sansima i Memfis Grizlisima.

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Pogledajte 00:24 Denis Šreder o Rajakoviću Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)