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Darko Rajaković produžio ugovor s Torontom, detalji ostaju u tajnosti

Darko Rajaković produžio ugovor s Torontom, detalji ostaju u tajnosti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski trener Darko Rajaković dobio je povjerenje čelnika Toronto Reptorsa.

Darko rajakovic produzio ugovor sa toronto reptorsima Izvor: Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Srpski trener Darko Rajaković potpisao je novi ugovor sa Toronto Reptorsima nakon što ih je minule sezone uveo u plej-of NBA lige. Tim iz Kanade ima velike ambicije, što su pokazali dovođenjem Kavaja Lenarda, a u misiji povratka na tron na čelu želi stručnjaka iz Čačka.

Rajaković je potpisao višegodišnji ugovor, ali se ne precizira koji rok je u pitanju. Srbin je do sada imao dogovorenu saradnju do 2027, ali je zbog ovogodišnjeg uspjeha nagrađen produžetkom i pretpostavlja se boljim finansijskim uslovima.

 Srpski trener je stigao u Toronto 2023. godine, a ove sezone je zabilježen najbolji rezultat posljednjih godina. Uspjeli su da se plasiraju u plej-of, ali su eliminisani u prvoj rundi nakon što su u regularnom dijelu sezone imali skor 46-36.

Rajaković je prethodno radio kao pomoćni trener u Oklahoma Siti Tanderima, Finiks Sansima i Memfis Grizlisima.

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00:24
Denis Šreder o Rajakoviću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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Tagovi

Darko Rajaković Toronto Reptors NBA liga

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