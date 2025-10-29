Nemanja Nedović otvorio dušu: "Mislio sam da ću u Zvezdi završiti karijeru"!

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović tvrdi da ga je samo jedan čovjek iz kluba nazvao kada je postalo jasno da napušta ekipu.

Košarkaši Crvene zvezde igraju veoma dobro na početku nove sezone u Evroligi, pošto su nakon uvodna dva poraza upisali čak pet pobjeda i primakli se samom vrhu tabele. Sa druge strane, u dresu Monaka ove sezone nastupa Nemanja Nedović - dijete crveno-bijelih i jedan od najvažnijih igrača ekipe u prethodnim sezonama.

Tokom ljeta pričalo se o njegovom produžetku ugovora, pa zatim i o odlasku uz Zvezdino pokrivanje dijela plate, a na kraju je prilično jako odjeknulo kada je Nedović potpisao za Monako. Pomalo neočekivano, menadžer Miodrag Ražnatović "preselio" je Nemanju Nedovića u jedan od najskupljih evropskih gradova i u tim koji uvijek ima visoke ambicije u Evroligi. Nedović to nije očekivao.

"Iskreno, mislio sam da ću tamo završiti karijeru. Sve je išlo u tom pravcu", rekao je Nedović o Zvezdi i dodao: "Ne mogu da kažem da mi nije palo na pamet, naročito prošle godine kada mi je isticao ugovor, da možda odem još dvije ili tri godine negde u inostranstvo - da se opet osjetim važnim, da osetim ljubav navijača. Palo mi je to na pamet, ali nije djelovalo realno jer sam tek bio produžio ugovor na još dvije godine, i sve je vodilo ka tome da ostanem u Zvezdi, pa je to bilo pomalo iznenađenje".

Nedović je oktrio i način na koji se rastao sa Crvenom zvezdom - tvrdi da ga niko iz kluba nije pozvao iako je smatrao da su u bliskim odnosima, a da mu je samo sportski direktor Milan Dozet javio šta se dešava. Čini se da je malo razočaran zbog takvog tretmana, nakon mnogo godina u seniorskom pogonu tokom svoja dva mandata.

"Ali iskreno, da mi je neko prije četiri mjeseca rekao da ću biti u Monaku - bio bih presrećan. Ne bih vjerovao, ali bih rekao: 'Naravno, prihvatam objema rukama'. Samo su odlučili da idu u drugom pravcu. Ali mjesec dana prije toga odlučili su da mi daju novi dvogodišnji ugovor, tako da ne znam šta se moglo promijeniti u tih mjesec dana. To je pitanje za njih. Niko me nije pozvao. Samo su rekli Milanu Dozetu, sportskom direktoru, da mi javi. On je jedini koji me nazvao. Niko drugi, iako sam mislio da smo bliski, nije se javio", ispričao je Nedović za "BasketNews".

Nemanja Nedović je na prvih šest mečeva u novoj sezoni Evrolige prosečno igrao oko 11 minuta u dresu Monaka. Za to vrijeme bilježio je 3,3 poena, 1,2 asistenciju, 0,7 skokova i 0,5 ukradenih lopti po utakmici. Monako ima skor 3-3 nakon šest odigranih mečeva u Evroligi.

