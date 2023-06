TITO LUDIO ZA NJOM: Šok priča najljepše žene Jugoslavije - bila na vrhu, pa PRODAVALA NAMJEŠTAJ!

Olivera Katarina, glumica i pjevačica za kojom su uzdisali muškarci širom svijeta, bila je među najljepšim ženama u Jugoslaviji. Za njom je navodno poludio i Tito, na Jovankino veliko nezadovoljstvo

Izvor: YouTube/aristandar/screenshot

Olivera Katarina bila je jedna od najslavnijih glumica i pjevačica bivše Jugoslavije, a navodno se sviđala i nekadašnjem jugoslavenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu.

Rođena je 1940. u Beogradu kao Olivera Petrović dok je kasnije postala poznata pod imenima Olivera Katarina i Olivera Vučo. Završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, a karijeru je započela glumeći upravo u pozorištu. Dočarala je Koštanu, nakon čega smo je gledali na velikom platnu.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije

Film koji ju je proslavio svakako je "Sakupljači perja", film koji je odnio nagradu na filmskom festivalu u Kanu. Svjetski mediji su pisali da je Olivera "nova Ana Magrani i Brižit Bardo".

Muškarci su se navodno tukli zbog Olivere, a u svojoj autobiografiji je opisala i kako su izgledali njeni susreti sa Josipom Brozom. Pisala je da je Jovanka Broz bila ljubomorna na nju, ali i da su je Titovi ljudi otrovali.

"Dok sam živjela tamo bila sam upadljiva zbog ljepote i držanja. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh čije ime ne mogu da otkrijem jer je danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana".

Oliverini roditelji nisu podržavali želju da postane pjevačica. Željeli su da završi pravni fakultet zbog čega je ona pobjegla u Pariz. Kasnije se vratila u Jugoslaviju i raskinula vezu sa Mušatirovićem, a onda se udala za reditelja Vuka Vuča. Brak je trajao samo dvije godine, nakon čega je stupila u vezu sa Ratkom Draževićem, od kojeg se rastala poslije sedam godina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U drugi brak je stupila s potpredsjednikom Beograda Miladinom Šakićem s kojim je dobila sina Maneta, a najzanimljivije priče koje je podijelila iz svoje bogate biografije, tiču se Josipa Broza.

"Upoznala sam Tita, prvi put kada sam snimala Nišku banju. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam".

Olivera je ispričala da "Iako se dopadala Titu, Jovanka nije bila srećna kada je vidi".

Izvor: Profimedia

"Uvijek je lijepo reagovao kada ja pjevam i svidjela sam mu se kao pojava. Jednom, kada sam se pojavila Jovanka ga je gurnula i rekla 'Evo ti je'. To sam čula, možda je bila ljubomorna, on je djelovao kao ženskaroš".

Treći susret s Titom nije baš dobro prošao.

Izvor: youtube/screenshot/British Pathé

"To maltretiranje koje sam tamo doživjela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pjevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htjela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da pjevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vježbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi o i deru se na mene da izađem i pjevam pred Tita, ali prošlo je to nekako", napisala je Olivera i otkrila da je sigurna da ju je neko od Titovih ljudi otrovao:

"Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je točno otrovao", otkrila je glumica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Olivera je prije nekoliko godina izjavila je da je jedna od najusamljenijih žena u Srbiji i da u vezi nije bila više od 20 godina, a 2017. su srpski mediji pisali da živi u siromaštvu i nemaštini. Rekla je da živi u iznajmljenom stanu u Beogradu i rasprodaje namještaj da bi mogla da plati račune".