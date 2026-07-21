Olivera Katarina, pjevačka diva moćnog glasa, napustila nas je danas u 87. godini

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije

Pjevačica i glumica Olivera Katarina (87) bila je jedna od najvećih zvijezda Jugoslavije. Za damu moćnog glasa koja nas je danas napustila, mediji su pisali da je bila primorana da rasprodaje sopstveni namještaj da bi platila račune.

Nedugo nakon toga, Olivera Katarina je priznala i da su je svi zaboravili.

"Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti", rekla je čuvena muzička diva u jednom intervjuu.

Vidi opis Salvador Dali klečao pred njom: Ko je bila Olivera Katarina, diva jugoslovenskog filma? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Nekada je priča bila potpuno drugačija. Mediji, kako domaći, tako i svjetski, brujali su o lijepoj Oliveri koja je na koljena bacala neke od najmoćnijih ljudi svih vremena.

Koliko je bila cijenjena govori i podatak da je u čuvenoj francuskoj "Olimpiji" nastupila čak 72 puta. Nakon jednog od tih koncerata, slavni Salvador Dali kleknuo je pred Oliverom diveći se njenom talentu i ljepoti.

Podsjetite se kako je čuvena pevačica i glumica nekada izgledala:

Upoznavanje sa Titom

Ni Josip Broz Tito nije ostao ravnodušan na njen glas i pojavu, a jednom prilikom otkrila je kako ga je upoznala i kakav je imala susret sa njegovom suprugom Jovankom.

"Upoznala sam Tita kada sam snimala ‘Nišku banju’. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo iza kamere i gledao me. Otpustio je kamermana kako bi me sam snimao. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Njemu se nije moglo reći ‘ne’", ispričala je Olivera i otkrila pojedinosti susreta s Jovankom.

Josip Broz Tito imao je pažljivo pripremljen jelovnik koji mu je pomagao da bude sit, a da se ne prejeda.

Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia

"Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je’.To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno", kazala je u jednom intervjuu.

Jovanka Broz

Izvor: Rublič Jiří / ČTK / Profimedia

Trovali je Titovi ljudi

Treći susret s Titom nije baš dobro prošao, o čemu je pisala u svojoj autobiografiji.

"To maltretiranje koje sam tamo doživjela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pjevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htjela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da pjevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vježbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi o i deru se na mene da izađem i pjevam pred Tita, ali prošlo je to nekako", napisala je Olivera i otkrila da je sigurna da ju je neko od Titovih ljudi otrovao.

"Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je točno otrovao", zaključila je glumica.

Njena umjetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Vijest o smrti legendarne Olivere Katarine saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.