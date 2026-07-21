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Umrla Olivera Katarina

Umrla Olivera Katarina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Umjetnica Olivera Katarina napustila nas je danas u 87. godini

Umrla Olivera Katarina Izvor: Promo

Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini.

Vijest o smrti saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Glumila u filmu nominovanom za Oskara

Olivera Katarina je bla glumica i pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umetnosti.

Proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Olivera Katarina bila je jedna jod najslavnijih glumica i pjevačica bivše Jugoslavije. O njenoj ljepoti svojevremeno su brujali i svjetski mediji, a, javnost je nedavno potresla vest da je Olivera Katarina bila primorana prije nekoliko godina da rasprodaje sopstveni namještaj da bi platila račune.

"Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti", rekla je čuvena muzička diva u jednom intervjuu.

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