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Porodični pas napao i izujedao nasmrt djevojčicu (4): Tragedija u Njemačkoj, majka djeteta odmah uhapšena

Porodični pas napao i izujedao nasmrt djevojčicu (4): Tragedija u Njemačkoj, majka djeteta odmah uhapšena

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Porodični pas izujedao nasmrt djevojčicu od četiri godine.

Pas napad djevojčicu u Njemačkoj Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia/Jenna Lahti/Shutterstock

Porodični pas je u mjestu Drosa u Njemačkoj napao i izujedao nasmrt četvorogodišnju djevojčicu, piše "MDR". Strašan slučaj dogodio se u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt, a istraga je pokrenuta protiv majke ubijene djevojčice i jednog poznanika porodice.

Prema prvim informacijama policije, djevojčica se igrala sa psom u stanu kada ju je pas iznenada napao i izujedao. Sumnja se da je riječ o američkom staford terijeru.

Prisutne osobe su pokušale da odvoje psa od djevojčice, ali to nije vrijedelo jer je dete dobilo teške tjelesne povrede. Ona je nažalost podlegla povredama na licu mjesta.

Pas je odmah nakon toga odvezen u azil za životinje. Protiv majke deteta i poznanika porodice pokrenuta je istraga zbog ubistva iz nehata.

Policija istražuje da li je napad mogao da bude sprečen i kako se uopšte dogovio ovaj propust koji je imao tragičan epilog. Istraga je u toku.

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Tagovi

pas Njemačka napad

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