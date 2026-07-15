Ove tri rase pasa imaju najviše problema sa zubima: Vlasnici često otkriju bolest tek kada bude kasno

Maltezeri, jorkširski terijeri i čivave su rase pasa koje su najpodložnije problemima sa zubima.

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Sve više porodica se odlučuje za male rase pasa koje se ne linjaju i dobri su ljubimci za one koje žive u stanovima. Mali psi često osvajaju vlasnike svojim nježnim izgledom, sitnim njuškama i razigranim karakterom, ali upravo zbog svoje veličine, neke rase imaju mnogo veći rizik od problema sa zubima.

Njihova mala vilica znači da su zubi često zbijeni, pa se ostaci hrane i bakterije lakše zadržavaju, što može da dovede do stvaranja kamenca, upale desni i gubitka zuba.

Dešava se da vlasnici malih rasa često ne primete problem odmah, jer pas može da nastavi normalno da jede čak i kada već ima bolove. Zato je redovna nega zuba važna, posebno kod ove tri rase koje su poznate po većoj sklonosti ka dentalnim problemima:

1. Maltezeri

Maltezeri su jedna od rasa kod kojih se problemi sa zubima veoma često javljaju već u ranijem uzrastu. Kod njih je česta pojava da mlečni zubi ne ispadnu na vrijeme, pa se novi i stari zubi zadržavaju istovremeno i stvaraju dodatnu gužvu u ustima.

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Zbog toga se između zuba lakše zadržavaju ostaci hrane, što pomaže stvaranju kamenca i upalama desni. Redovna higijena i kontrole kod veterinara mogu da spreče ozbiljnije probleme.

2. Jorkširski terijer

Jorkširski terijeri možda djeluju krhko i nežno, ali njihovi zubi mogu da budu prava slaba tačka. Kod ove rase česti su problemi sa bolestima desni, jer se kamenac brzo nakuplja oko sitnih zuba.

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Prvi znak da nešto nije u redu često je neprijatan zadah, ali vlasnici bi trebalo da obrate pažnju i na promjene u ponašanju, na primjer, ako pas izbjegava tvrđu hranu ili drugačije žvaće. Kod jorkija se problemi sa zubima često ne vide spolja sve dok ne postanu ozbiljniji.

3. Čivava

Čivave su među najmanjim rasama pasa, a njihova veličina upravo je jedan od razloga zbog kojih su sklone dentalnim problemima. Njihova mala vilica često ne pruža dovoljno prostora za sve zube, pa oni mogu da rastu nepravilno i budu zbijeni.

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Zbog toga bakterije lakše ostaju zarobljene između zuba, što povećava rizik od kamenca i bolesti desni. Iako su sitni psi koji često imaju duži životni vijek, upravo zbog toga je važno da se vodi računa o njihovom oralnom zdravlju tokom čitavog života.

Koji su znakovi da vaš pas boluje od paradentoze?

Paradontalna bolest se uglavnom razvija gotovo neprimetno i nema očigledne simptome u svojim najranijim fazama, ali postoji nekoliko znakova koji mogu da ukažu na problem:

Loš zadah je jedan od prvih znakova dentalnih problema i rezultat je razmnožavanja bakterija. Crvenilo i upala desni koje postaju osjetljive, otečene i mogu da krvare tokom žvakanja. U kasnijim stadijumima bolesti zbog povlačenja kosti koja drži zub dolazi do ispadanja zuba.

Zašto psi dobijaju probleme sa zubima?

Ova bolest kod pasa najčešće počinje stvaranjem plaka, odnosno ljepljivog sloja koji se sastoji od bakterija i ostataka hrane koji se zadržavaju na zubima. Ako se plak ne uklanja redovnim pranjem zuba ili odgovarajućim žvakanjem, vremenom se stvrdnjava i pretvara u kamenac koji kasnije izaziva upalu desni.

Među najčešćim uzrocima problema sa zubima kod pasa su:

Nedovoljna oralna higijena. Psi kojima se zubi ne čiste redovno imaju veći rizik od nakupljanja plaka i kamenca. Ishrana koja podrazumjeva samo mekanu hranu koja se lako lijepi za zube što dovodi do bržeg stvaranja naslaga. Genetska predispozicija. Neke rase, naročito mali psi poput jorkširskog terijera i čivave, prirodno su sklonije problemima sa zubima zbog male vilice i zbijenih zuba.

Iako genetika igra veliku ulogu, pravilna njega može mnogo da pomogne. Veterinari preporučuju redovno pranje zuba posebnom pastom za pse, korišćenje igračaka i poslastica namijenjenih za oralnu higijenu, kao i povremene kontrole.

(MONDO)