Ovi psi ne vole da budu sami: Mogu da laju, cvile i uništavaju stvari čim odete iz kuće

Dugo odsustvo vlasnika kod ovih rasa pasa može da izazove stres i anksioznost.

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Ako znate da će vaš pas svakog dana provoditi više sati sam kod kuće, dobro je da to uzmete u obzir već prilikom izbora rase. Dok su neki psi prirodno samostalniji, drugi se toliko vežu za svog vlasnika, da veoma teško podnose duže razdvajanje.

Iako pravilna dresura i postepeno navikavanje mogu da ublaže problem, pojedine rase imaju veću sklonost ka stresu i separacionoj anksioznosti. Ovo je pet rasa kod kojih je to posebno izraženo:

1. Border koli

Border koli važi za jednu od najinteligentnijih rasa pasa na svijetu. Uzgajan je za čuvanje stada, zbog čega je navikao na stalnu saradnju sa čovjekom i svakodnevne zadatke. Upravo zato se veoma snažno vezuje za svog vlasnika i teško podnosi duže periode samoće.

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Ako predugo ostane sam, može da pokaže znake dosade, stresa ili separacione anksioznosti. To se najčešće ispoljava kroz učestalo lajanje, uništavanje predmeta ili druga neželjena ponašanja. Osim društva, ovoj rasi je potrebno mnogo fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije.

Najbolji je izbor za aktivne vlasnike koji mogu da mu posvete dovoljno vremena, šetnji, igre i zajedničkih aktivnosti. Kada su njegove potrebe zadovoljene, border koli je izuzetno odan, poslušan i prijatan porodični pas.

2. Mađarska vižla

Vižla je energičan i veoma druželjubiv lovački pas poznat po izuzetno snažnoj povezanosti sa vlasnikom. Najsrećnija je kada učestvuje u svakodnevnom životu svoje porodice.

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Zbog te privrženosti, teško podnosi duža razdvajanja. Ako često ostaje sama po nekoliko sati, može da razvije stres, separacionu anksioznost ili neželjena ponašanja poput prekomjernog lajanja, cviljenja i uništavanja stvari. Pored društva, potrebni su joj svakodnevna fizička aktivnost i mentalni izazovi.

Idealan je izbor za aktivne ljude koji mnogo vremena provode napolju i mogu da uključe psa u svoje svakodnevne aktivnosti. Uz dovoljno kretanja, dosljednu dresuru i mnogo pažnje, vižla je nježan, privržen i izuzetno vijeran porodični ljubimac.

3. Kovrdžavi bišon

Kovrdžavi bišon je mali pas koji je vijekovima uzgajan kao društveni ljubimac. Zbog toga se veoma vezuje za članove porodice i uglavnom teško podnosi duže periode samoće.

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Ako često ostaje sam kod kuće, može da postane nemiran ili razvije simptome separacione anksioznosti. Kod pojedinih pasa, to se ispoljava kroz lajanje, cviljenje ili uništavanje predmeta. Mnogo lakše podnosi odsustvo vlasnika ako se na samostalnost postepeno navikava još od šteneta.

Najviše odgovara ljudima koji mogu da provode dosta vremena sa njim ili ga uključuju u svakodnevne aktivnosti. Razigran je, prijateljski nastrojen i odličan je saputnik kako pojedincima, tako i porodicama.

4. Njemački ovčar

Njemački ovčar je izuzetno inteligentan i odan pas koji razvija snažnu vezu sa svojom porodicom. Pošto je uzgajan za blisku saradnju sa ljudima, teško podnosi dugotrajnu samoću.

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Ako previše vremena provodi sam, može da bude pod stresom, dosadno mu je ili razvija frustraciju, naročito ako nema dovoljno fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije. Tada se mogu javiti neželjena ponašanja poput prekomjernog lajanja, kopanja ili uništavanja stvari.

Najbolje se osjeća uz vlasnike koji mogu da mu obezbijede redovno kretanje, dosljednu dresuru i mnogo vremena provedenog zajedno. Uz pravilnu njegu i vaspitanje, njemački ovčar je izuzetno vijeran, zaštitnički nastrojen i pouzdan pas.

5. Kavalirski španijel kralja Čarlsa

Kavalirski španijel kralja Čarlsa uzgajan je prvenstveno kao pas za društvo, pa mu je najveća želja da bude u blizini svog vlasnika. Veoma brzo stvara snažnu emotivnu vezu sa ljudima i uživa u njihovom društvu.

Izvor: Sue Thatcher/Shutterstock

Upravo zbog toga teško podnosi duže odsustvo vlasnika. Ako često ostaje sam, može da postane tužan, uznemiren ili razvije simptome separacione anksioznosti. Postepeno navikavanje na kraće periode samoće od najranijeg uzrasta može da pomogne da se ovaj problem ublaži.

Ova rasa je odličan izbor za ljude koji mnogo vremena provode kod kuće ili psa mogu redovno da uključuju u svakodnevne aktivnosti. Miran je, nježan i veoma privržen pratilac.

(MONDO)