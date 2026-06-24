Belgijski ovčar malinoa zauzeo je prvo mjesto u testiranju inteligentnih rasa i time skinuo sa trona čuvenog border kolija.
Border koli već dugo važi za neprikosnovenog kralja pseće inteligencije. Poznat je po izuzetnoj sposobnosti učenja, brzom rješavanju problema, odličnom razumijevanju ljudskih komandi i velikoj radnoj energiji. Ipak, finsko naučno istraživanje pokazuje da njegov status najpametnijeg psa možda više nije na prvom mjestu.
Prema istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports, koje su sproveli istraživači Univerziteta u Helsinkiju, mnoga opšteprihvaćena uvjerenja o psećoj inteligenciji dovedena su u pitanje. U istraživanju je učestvovalo više od 1.000 pasa.
Svi psi su pažljivo posmatrani i testirani pomoću niza provjera pod nazivom smartDOG. Ovi testovi nisu mjerili samo koliko dobro pas donosi predmete ili sluša komande, već su obuhvatili mnogo širi spektar sposobnosti, kao što su:
- rješavanje problema,
- pamćenje,
- logičko zaključivanje i
- socijalno razumijevanje.
Ovo je najinteligentnija rasa na svijetu
Prvo mjesto osvojio je belgijski ovčar malinoa, koji je sakupio 35 od mogućih 39 bodova. U četiri različita mjerila inteligencije malinoa je nadmašio border kolija, koji već decenijama uživa reputaciju psećeg genija. Border koli i dalje je izuzetan u razumijevanju signala i samostalnom djelovanju, ali je njegov belgijski rival zauzeo prvo mjesto zahvaljujući uravnoteženijoj kombinaciji brzog razmišljanja, pamćenja i samostalnosti.
Ova rasa pasa dugo je važila za najpametniju: Novi test inteligencije pokazao da više nije na 1. mjestu
Ovaj pažljiv i izuzetno energičan pas redovno je u policijskim i vojnim jedinicama širom svijeta. Umije da čita govor tijela, predvidi ljudske namjere i gotovo nevjerovatnom brzinom se prilagodi novim okolnostima.
Ipak, ovo nije pas za svakoga. Zbog izuzetne energije, inteligencije i potrebe za stalnom aktivnošću, zahtijeva mnogo kretanja, mentalnih izazova i dosljednog vlasnika. Upravo ga te osobine svrstavaju među najsposobnije radne pse na svijetu, ali za vlasnike koji traže mirnog porodičnog ljubimca, često je bolji izbor neka druga rasa.
(MONDO)