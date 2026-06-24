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Ova rasa pasa dugo je važila za najpametniju: Novi test inteligencije pokazao da više nije na 1. mjestu

Ova rasa pasa dugo je važila za najpametniju: Novi test inteligencije pokazao da više nije na 1. mjestu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Belgijski ovčar malinoa zauzeo je prvo mjesto u testiranju inteligentnih rasa i time skinuo sa trona čuvenog border kolija.

Belgijski ovčar malinoa zauzeo je prvo mjesto u testiranju inteligentnih rasa Izvor: Alexander Varbenov/Shutterstock

Border koli već dugo važi za neprikosnovenog kralja pseće inteligencije. Poznat je po izuzetnoj sposobnosti učenja, brzom rješavanju problema, odličnom razumijevanju ljudskih komandi i velikoj radnoj energiji. Ipak, finsko naučno istraživanje pokazuje da njegov status najpametnijeg psa možda više nije na prvom mjestu.

Border koli je rasa koja, posle par ponavljanja, zna nove komande.
Izvor: Shutterstock/wedmoments.stock

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports, koje su sproveli istraživači Univerziteta u Helsinkiju, mnoga opšteprihvaćena uvjerenja o psećoj inteligenciji dovedena su u pitanje. U istraživanju je učestvovalo više od 1.000 pasa.

Svi psi su pažljivo posmatrani i testirani pomoću niza provjera pod nazivom smartDOG. Ovi testovi nisu mjerili samo koliko dobro pas donosi predmete ili sluša komande, već su obuhvatili mnogo širi spektar sposobnosti, kao što su:

  • rješavanje problema,
  • pamćenje,
  • logičko zaključivanje i
  • socijalno razumijevanje.

Ovo je najinteligentnija rasa na svijetu

Prvo mjesto osvojio je belgijski ovčar malinoa, koji je sakupio 35 od mogućih 39 bodova. U četiri različita mjerila inteligencije malinoa je nadmašio border kolija, koji već decenijama uživa reputaciju psećeg genija. Border koli i dalje je izuzetan u razumijevanju signala i samostalnom djelovanju, ali je njegov belgijski rival zauzeo prvo mjesto zahvaljujući uravnoteženijoj kombinaciji brzog razmišljanja, pamćenja i samostalnosti.

Ovaj pažljiv i izuzetno energičan pas redovno je u policijskim i vojnim jedinicama širom svijeta. Umije da čita govor tijela, predvidi ljudske namjere i gotovo nevjerovatnom brzinom se prilagodi novim okolnostima.

Ipak, ovo nije pas za svakoga. Zbog izuzetne energije, inteligencije i potrebe za stalnom aktivnošću, zahtijeva mnogo kretanja, mentalnih izazova i dosljednog vlasnika. Upravo ga te osobine svrstavaju među najsposobnije radne pse na svijetu, ali za vlasnike koji traže mirnog porodičnog ljubimca, često je bolji izbor neka druga rasa.

(MONDO)

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psi inteligencija

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