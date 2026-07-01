Kako zaštititi psa tokom toplotnog talasa: Veterinari otkrivaju ključne savjete

Veterinari apeluju da tokom vrelih dana ograničite šetnje, izbjegavate izvođenje pasa na direktno sunce i obratite posebnu pažnju na simptome pregrijavanja.

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Visoke temperature predstavljaju ozbiljnu prijetnju po zdravlje kućnih ljubimaca. Veterinari naglašavaju da ne samo vrućina, već i neodgovarajuća oprema za šetnju može biti opasna za pse. Pravilna zaštita šapa i adekvatna hidratacija su osnova tokom ljetnjih šetnji.

Dr Andrea Dolha Najman, veterinar, ističe da korišćenje ogrlica kod pasa koji jako vuku povodac, može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih problema. Prema njenim riječima, pritisak na vrat može da oteža psu dahtanje, što je ključni mehanizam regulacije tjelesne temperature. Za životinje koje često vuku tokom šetnje, veterinari preporučuju amove, odnosno sredstva koja idu preko grudi, a koji ravnomjerno raspoređuju pritisak i smanjuju rizik od gušenja.

Ipak, to je tema koja izaziva kontroverze među stručnjacima i odgajivačima. Mnogi upozoravaju da nepravilno odabrani amovi ili njihovo dugotrajno korišćenje mogu negativno da utiču na biomehaniku hoda i zglobove prednjih nogu.

Šetnja po vrućini - samo ujutru ili uveče

Tokom vrelih dana, veterinari savjetuju izbjegavanje šetnji u satima kada je sunce najjače. Dr Andrea Dolha Najman naglašava da je najbolje izvoditi psa ujutru, do 11.00 časova, a zatim tek poslije 17.00. Napominje da na temperaturama od 35-37 stepeni šetnje treba da se obavljaju isključivo ako je neophodno, sjenovitim rutama i veoma kratko. Prema njenom mišljenju, treba potpuno izbjegavati izvođenje životinja na direktno sunce.

Jednostavno pravilo za pse kada je napolju 40 stepeni

Vlasnik može da provjeri da li je površina asfalta bezbjedna tako što će prisloniti dlan na tlo. Ono što osjeti dlan, osjećaju i šape životinja. Ako pas počne naizmjenično da podiže šape tokom hoda, to je jasan znak da je podloga prevruća.

U slučaju neophodnosti izlaska u šetnju, veterinari preporučuju korišćenje specijalnih zaštitnih masti ili namjenske obuće za pse. Dr Andrea Dolha Najman objašnjava da kontakt vlažnih šapa sa usijanim asfaltom može dovesti do rana i opekotina.

Ljeti takođe treba ograničiti sve aktivnosti koje zahtijevaju veliki napor, kao što su trčanje ili intenzivna igra. Prema riječima veterinara, igre loptom, vožnja bicikla sa psom ili planinarenje treba planirati isključivo u satima kada je UV zračenje nisko.

Simptomi pregrijavanja i toplotnog udara kod psa

Veterinari upozoravaju da se simptomi toplotnog udara mogu pojaviti veoma brzo. Prvi simptomi su:

veoma brzo i otežano disanje;

hiperventilacija;

prekomjerno balavljenje (salivacija);

gubitak ravnoteže;

ošamućenost;

povraćanje;

nesvjestica ili kolaps.

U slučaju pojave ovih simptoma, potrebno je da odmah odvedete psa kod veterinara.

Kako da pomognete psu u slučaju toplotnog udara?

U situaciji sumnje na toplotni udar, najvažnije je brzo da prebacite psa u hlad ili u hladnu, provjetrenu prostoriju. Preporučuje se hlađenje psa vodom umjerene ili blago prohladne temperature, uz izbjegavanje veoma hladne vode i leda, jer naglo hlađenje može da oteža oslobađanje toplote.

Dr Andrea Dolha Najman objašnjava da polivanje psa ledenom vodom može da poremeti njegovu termoregulaciju. Stručnjaci takođe savjetuju da se životinja ne prekriva potpuno mokrim peškirima, jer oni mogu da zadrže toplotu uz tijelo i uspore proces hlađenja.

Najčešća greška vlasnika može da bude kobna

Mnogi vlasnici ostavljaju psa u automobilu dok na kratko uđu u prodavnicu ili na pijacu. Veterinari upozoravaju da čak i kratak boravak u automobilu može da bude smrtonosno opasan. Tjelesna temperatura životinje može da poraste veoma brzo, što vodi ka komi.

Dr Andrea Dolha Najman skreće pažnju da temperatura unutar automobila može preći 50 stepeni za samo nekoliko minuta, čak i uz blago otvoren prozor. Posebno su ugroženi mali psi (npr. francuski buldog, mops, ši-cu), štenad, starije životinje, gojazni psi, kao i oni koji pate od bolesti srca ili respiratornog sistema.

Ljetnji "must have" za psa i mačku

Veterinari preporučuju da tokom ljetnjih šetnji vlasnici uvijek imaju uz sebe:

svježu vodu,

prenosivu posudu,

suv peškir,

rashladnu prostirku,

proizvode za zaštitu šapa,

specijalnu obuću za pse,

po potrebi rashladni prsluk.

Kod mačaka treba obratiti pažnju na pad apetita, apatiju, ubrzano disanje ili pretjerano skrivanje. To mogu biti simptomi dehidratacije ili pregrijavanja.

(MONDO)