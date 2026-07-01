Vraća se na doradu: Povlači se sporna odluka o kućnim ljubimcima

Prijedlog odluke o komunalnom redu u Banjaluci, koji je predviđao nova pravila i drakonske kazne za vlasnike kućnih ljubimaca, zvanično je povučen iz procedure.

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Prijedlog izmjena Odluke o komunalnom redu, koji je trebao da se nađe pred odbornicima Skupštine grada Banjaluka i koji je izazvao ogromno nezadovoljstvo građana i udruženja za zaštitu životinja, zvanično je povučen iz procedure.

Gradonačelnik Draško Stanivuković potvrdio je da se nakon obavljenih razgovora sa aktivistima ovaj dokument vraća na doradu, kako bi "se kroz otvoren dijalog došlo do rješenja koje će pomiriti stavove vlasnika kućnih ljubimaca i onih koji to nisu".

Šta je sve predviđao sporni prijedlog?

Tekst odluke koji je proizašao iz Gradske uprave predviđao je uvođenje nekih od najstrožih pravila u regionu kada je u pitanju držanje životinja u stanovima, što je i pokrenulo lavinu negativnih komentara.

Ključne i najkontroverznije tačke prijedloga bile su:

Ograničenje broja ljubimaca: U jednom stanu bilo bi dozvoljeno držanje najviše dva psa ili dvije mačke, i to isključivo uz pisanu saglasnost zajednice etažnih vlasnika (ZEV), odnosno većine komšija.

Zabrana u liftovima: Vlasnik s psom ili mačkom ne bi mogao ući u lift ukoliko se u njemu već nalazi drugi stanar, osim u slučaju da taj stanar izričito pristane na zajedničku vožnju.

Pravila za balkone i zajedničke prostorije: Držanje ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrade bilo bi potpuno zabranjeno, kao i boravak na balkonima i lođama na način koji „uznemirava komšije“.

Restrikcije na javnim površinama: Psi bi morali stalno biti na povocu (uz obaveznu korpu za određene rase), zabranio bi im se pristup dječijim igralištima, školskim dvorištima i sportskim terenima, a uvelo bi se i obavezno mikročipovanje, registracija i prijavljivanje svakog slučaja nanošenja povreda.

Drakonsko povećanje kazni i do 10.000 KM

Uporedo sa novim restrikcijama, prijedlog je predviđao i drastično pooštravanje novčanih kazni za prekršioce komunalnog reda. Prema spornom dokumentu, kazne su trebale iznositi:

Za fizička lica: od 500 do 3.000 KM,

Za samostalne preduzetnike: od 1.000 do 6.000 KM,

Za pravna lica (kompanije): čak do 10.000 KM.

Stanivuković: Potrebno dodatno vrijeme

Obrazlažući odluku da se kompletan prijedlog povuče iz skupštinske procedure, gradonačelnik Draško Stanivuković je istakao da je svjestan da problematika postoji jer, kako tvrdi, gradske inspekcije i zajednice etažnih vlasnika već dugo zaprimaju brojne pritužbe građana na račun higijene i buke, ali priznaje da je dokumentu potrebno dodatno usaglašavanje.

"Smatramo da je potrebno dodatno vrijeme kako bismo kroz otvoren dijalog došli do najboljeg rješenja koje će biti prihvatljivo i za vlasnike kućnih ljubimaca, ali i za sve ostale građane. Naš cilj je da pronađemo rješenje koje će obezbijediti jasna pravila, uvažavajući mišljenja, prava i interese svih", poručio je Stanivuković.

Gradonačelnik je ovaj potez uporedio sa ranijim povlačenjem Regulacionog plana za naselje Rosulje, navodeći da Gradska uprava ne želi da nameće rješenja bez visokog stepena konsenzusa u društvu.

"Svakodnevno osluškujemo glas naših sugrađana, baš kao što smo i u slučaju Regulacionog plana za naselje Rosulje prepoznali da je potrebno dodatno usaglašavanje i veći stepen konsenzusa, zbog čega smo taj plan stavili van snage. Smatramo da je i po pitanju ove odluke potrebno postići konsenzus, te zato postupamo na ovaj način", zaključio je prvi čovjek Banjaluke.

Novi, izmijenjeni tekst Odluke o komunalnom redu naći će se pred odbornicima tek nakon što radne grupe, u saradnji sa udruženjima za zaštitu životinja, kreiraju pravedniji i primjenjiviji pravni okvir.