Nikad popularnija rasa psa: Ne laje, nema neprijatan miris i rijetko se razboljeva (Foto)

Basenji ili basendži je rasa psa za koju se odlučuje sve više ljudi na našim prostorima.

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Psi su naši vijerni prijatelji koji nas prate kroz sva životna iskušenja. Uprkos svim njihovim vrlinama, ogroman broj ljudi se ne odlučuje za psa jer ih brine glasno lajanje (naročito stanare u zgradama) ili se plaše da će ljubimac imati mnogo zdravstvenih problema.

Prije nego što se odlučite za psa, budite svjesni važne činjenice - svakom psu su potrebni dresura, šetnje, veterinarska njega i vaša pažnja. Ako ste spremni da se posvetite psu, a istovremeno želite kućnog ljubimca koji važi za relativno tihog, čistog i zdravog, možda će vam se dopasti basenji, mnogima poznat i kao basendži.

Psi rase basendži poznati su po svom otpornom imunom sistemu, zbog čega su manje podložni bolestima i rjeđe posjećuju veterinara. Pored toga, ovo su jedini psi koji "ne znaju" da laju. Čak i kada se oglašavaju, taj zvuk je sličniji nekoj vrsti zavijanja, što je većini vlasnika izuzetno zabavno.

Basendži oduševljava egzotičnim izgledom koji donekle podsjeća na dingo psa. Njihova dlaka je kratka, sjajna i prijatna na dodir, a kombinacija boja može da uključuje crveno-bijelu, crno-bijelu, crnu ili druge šare. Tjelesna težina obično ne prelazi 13 kilograma, pa su pogodni i za one koji traže nešto manje pse. Visina kod odraslih mužjaka iznosi do 43 cm, dok ženke dostižu oko 40 cm.

Prosječan životni vijek ove rase je između 12 i 14 godina, što je uporedivo sa drugim rasama. Zbog njihove otpornosti u prosjeku obolijevaju rjeđe, što vlasnike štedi brige oko zdravstvenih komplikacija. Njihov jedini potencijalni problem je sklonost ka višku kilograma, pa je važno da vlasnici vode računa o pravilnoj ishrani i dovoljnoj mjeri kretanja.

Zanimljivo je i to da se basendžiji njeguju slično kao mačke. Veoma često se sami čiste, pa njihov miris nije neprijatan, a navodno gube i nešto manje dlake nego ostali psi.

Basendži je nesumnjivo pas koji može da postane odličan pratilac, ali pritom morate biti svjesni da mu je, kao i svakom drugom psu, potrebna vaša pažnja i briga.

(MONDO)