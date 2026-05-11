Nisu pločice, ni tepih: Pod u rolni iz 60-ih ponovo je hit, a praktičan je i lijepo izgleda

Podne obloge u rolni ponovo su u trendu. Vinil, linoleum i drugi modeli nude otpornost, lako održavanje i moderan izgled uz dezen drveta, kamena ili mermera.

Jedan od najvažnijih, ali često i najzahtevnijih dijelova uređenja doma jeste izbor najboljeg poda. Želite da podovi ne samo da se uklope uz enterijer, već i da budu laki za postavljanje i održavanje. Osim toga, svaka prostorija u domu ima drugačiju namenu, pa nisu svi materijali jednako praktični.

Za mnoge vlasnike kuća tokom šezdesetih godina prošlog vijeka, izbor je bio jednostavan – podne obloge u rolni. Ovaj izdržljiv materijal rješavao je mnoge iste probleme koje imamo i danas. Uz nekoliko savremenih unapređenja, ovo rješenje može odlično izgledati i u modernim stanovima.

Podne obloge u rolni nisu jedna vrsta poda, već naziv za grupu izdržljivih materijala koji se proizvode i postavljaju u širokim trakama. Postoji više vrsta ovih obloga – vinil, linoleum i guma – i dolaze u raznim bojama, dezenima i teksturama, piše HouseDigest.

Ovi materijali uglavnom ne traže mnogo održavanja i veoma se lako čiste. To je bilo važno nekada, kao i danas, posebno u kupatilima, kuhinjama i prometnim dijelovima doma. Vinilne podne obloge bile su posebno popularne među onima koji su želeli lepo i povoljno renoviranje kuhinje. Cijenjene su zbog otpornosti na vlagu i atraktivnog izgleda.

Kako uklopiti podne obloge u rolni u moderan dom

Jedna od najvećih prednosti ovih podova jeste to što postoje u mnogo stilova, dezena i boja. Neki modeli čak vjerno imitiraju kamen, drvo i mermer.

Vinil je i danas najpopularniji izbor, posebno luksuzni vinil u rolni, poznat po realističnom izgledu prirodnih materijala. Ipak, treba znati da može vremenom promijeniti boju, a oštećenja se teže popravljaju.

Ipak, njegova izdržljivost, otpornost na vodu i lako održavanje čine ga odličnim izborom za kuhinju, kupatilo ili vešeraj.

Ako želite elegantno kupatilo, birajte dezen kamena. Za toplu i rustičnu kuhinju odličan je izgled parketa, dok će dezen mermera prostoru dati luksuzniji utisak.