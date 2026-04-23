logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ako ofarbate beton, pravite veliku grešku: Imamo mnogo bolje rješenje za podrume, tavane i garaže

Ako ofarbate beton, pravite veliku grešku: Imamo mnogo bolje rješenje za podrume, tavane i garaže

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

Betonski podovi mogu izgledati praktično i moderno, ali farbanje često donosi više problema nego koristi.

Rješenja za zaštitu betonskih podova Izvor: Shutterstock
  • Boja na betonskim podovima traje svega jednu do tri godine, pa se brzo ljušti, puca i zahtjeva stalne popravke.
  • Pažljiva priprema je neophodna, ali u podrumima i garažama vlaga i intenzivno korišćenje dodatno skraćuju vijek trajanja boje.
  • Epoksidni premaz štiti beton od vlage i mrlja i traje decenijama, a u podrumima je bolje staviti linoleum otporan na vlagu.

Ako želite da nekako oplemenite betonski pod, farbanje se često čini kao jednostavno i privlačno rješenje. Dodaje boju tamo gdje nema mnogo mogućnosti za uljepšavanje zidova – u podrumima, garažama ili na terasama.

Međutim, iza te ideje krije se skrivena cijena, kako u novcu, tako i u vremenu. Ofarbani betonski podovi obično traju svega jednu do tri godine, znatno kraće od boje na zidovima ili plafonu. Poslije tog perioda, boja počinje da se ljušti, blijedi ili puca, pa se vlasnici suočavaju sa stalnim popravkama i dodatnim troškovima.

Razlozi za brzo propadanje su brojni. U garažama i podrumima često ima dosta vlage, pa se sloj boje ne zadržava dugo. Na dvorišnim terasama po ofarbanom betonu pada kiša, topi se snijeg, pa i sunčeva svjetlost djeluje pogubno na boju. Najčešća greška je loša priprema podloge – beton ne prima boju kao zid. Mora se očistiti i izbrusiti da bi se sloj zaista vezao. Bez toga, boja ostaje krhka i kratkog veka.

Zbog svega ovoga, mnogi se okreću alternativama. Najbrže rješenje su neke lake prostirke ili linoleumi, naročito oni koji su otporni na vlagu i perivi, idealni za podrume ili garaže.

farbanje poda
Izvor: Shutterstock

Za one koji žele dugotrajnije rješenje, epoksidni premaz je daleko bolja opcija. Mješavina epoksidne smole i učvršćivača vezuje se za beton mnogo jače od boje, štiti ga od vlage, ulja i mrlja, i traje od deset do dvadeset godina. Najčešće se koristi u garažama i na terasama, ali su pogodni i za podrume.

Farbanje betona može izgledati kao brza dekorativna ideja, ali zahtjeva stalno održavanje. Tepisi i epoksidni premazi nude praktičnija i dugotrajnija rješenja, koja štede vrijeme i novac, a istovremeno unose toplinu i karakter u prostor.

Tagovi

pod beton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA