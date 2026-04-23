Ako ofarbate beton, pravite veliku grešku: Imamo mnogo bolje rješenje za podrume, tavane i garaže

Betonski podovi mogu izgledati praktično i moderno, ali farbanje često donosi više problema nego koristi.

Boja na betonskim podovima traje svega jednu do tri godine, pa se brzo ljušti, puca i zahtjeva stalne popravke.

traje svega jednu do tri godine, pa se brzo ljušti, puca i zahtjeva stalne popravke. Pažljiva priprema je neophodna, ali u podrumima i garažama vlaga i intenzivno korišćenje dodatno skraćuju vijek trajanja boje .

. Epoksidni premaz štiti beton od vlage i mrlja i traje decenijama, a u podrumima je bolje staviti linoleum otporan na vlagu.

Ako želite da nekako oplemenite betonski pod, farbanje se često čini kao jednostavno i privlačno rješenje. Dodaje boju tamo gdje nema mnogo mogućnosti za uljepšavanje zidova – u podrumima, garažama ili na terasama.

Međutim, iza te ideje krije se skrivena cijena, kako u novcu, tako i u vremenu. Ofarbani betonski podovi obično traju svega jednu do tri godine, znatno kraće od boje na zidovima ili plafonu. Poslije tog perioda, boja počinje da se ljušti, blijedi ili puca, pa se vlasnici suočavaju sa stalnim popravkama i dodatnim troškovima.

Razlozi za brzo propadanje su brojni. U garažama i podrumima često ima dosta vlage, pa se sloj boje ne zadržava dugo. Na dvorišnim terasama po ofarbanom betonu pada kiša, topi se snijeg, pa i sunčeva svjetlost djeluje pogubno na boju. Najčešća greška je loša priprema podloge – beton ne prima boju kao zid. Mora se očistiti i izbrusiti da bi se sloj zaista vezao. Bez toga, boja ostaje krhka i kratkog veka.

Zbog svega ovoga, mnogi se okreću alternativama. Najbrže rješenje su neke lake prostirke ili linoleumi, naročito oni koji su otporni na vlagu i perivi, idealni za podrume ili garaže.

Za one koji žele dugotrajnije rješenje, epoksidni premaz je daleko bolja opcija. Mješavina epoksidne smole i učvršćivača vezuje se za beton mnogo jače od boje, štiti ga od vlage, ulja i mrlja, i traje od deset do dvadeset godina. Najčešće se koristi u garažama i na terasama, ali su pogodni i za podrume.

Farbanje betona može izgledati kao brza dekorativna ideja, ali zahtjeva stalno održavanje. Tepisi i epoksidni premazi nude praktičnija i dugotrajnija rješenja, koja štede vrijeme i novac, a istovremeno unose toplinu i karakter u prostor.