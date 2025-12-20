Šok scene sa koncerta u Hrvatskoj: Desingerica izveo momka na binu, pa ga ošišao na ćelavo (Video)

Desingerica na nastupu u Hrvatskoj izvukao trimer i ošišao fana koji se svo vrijeme smijao

Izvor: Instagram printscreen / dragomirdespic_design

Reper Dragomir Despić Desingerica poznat je po šokantnim nastupima - sve je počelo udaranjem patikom o glavu, da bi se nastavilo rendanjem sira i kuvanjem prebranca na bini.

Iako sam kaže da su to sve performansi, većina smatra da preteruje u "umjetničkom izražavnju":

Sada je Desingerica otišao korak dalje i na nasupu u Hrvatskoj ošišao momka do glave. Publika je skandirala i vikala, dok je Desingerica čistio mašinicu, a potom ošišao momka koji je sjedio na stolici na bini.

Pogledajte:

Pogledajte 00:39 Desingerica šiša fana na nastupu u Hrvatskoj Izvor: Instagram/dragomirdespic_design Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Mnogi su se zgrozili ovim činom, a fotografija i snimak su vrlo brzo počeli da kruže društvenim mrežama. Nije poznato da li je momak tražio da mu Desingerica napravi frizuru ili je to reper predložio u toku nastupa

