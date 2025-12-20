logo
Šok scene sa koncerta u Hrvatskoj: Desingerica izveo momka na binu, pa ga ošišao na ćelavo (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Desingerica na nastupu u Hrvatskoj izvukao trimer i ošišao fana koji se svo vrijeme smijao

desingerica ošišao momka iz publike na ćelavo Izvor: Instagram printscreen / dragomirdespic_design

Reper Dragomir Despić Desingerica poznat je po šokantnim nastupima - sve je počelo udaranjem patikom o glavu, da bi se nastavilo rendanjem sira i kuvanjem prebranca na bini.

Iako sam kaže da su to sve performansi, većina smatra da preteruje u "umjetničkom izražavnju":

Sada je Desingerica otišao korak dalje i na nasupu u Hrvatskoj ošišao momka do glave. Publika je skandirala i vikala, dok je Desingerica čistio mašinicu, a potom ošišao momka koji je sjedio na stolici na bini.

Pogledajte:

Pogledajte

00:39
Desingerica šiša fana na nastupu u Hrvatskoj
Izvor: Instagram/dragomirdespic_design
Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Mnogi su se zgrozili ovim činom, a fotografija i snimak su vrlo brzo počeli da kruže društvenim mrežama. Nije poznato da li je momak tražio da mu Desingerica napravi frizuru ili je to reper predložio u toku nastupa

BONUS VIDEO:

Pogledajte

08:59
Desingerica potkacio Katarinu Grujicu nakon njenih prozivki
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević


