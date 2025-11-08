logo
"To mi je neki deformitet": Desingerica prvi put o viralnom snimku iz aviona

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Dragomi Despić Desingerica prokomentarisao je svoj video snimak koji je za kratko vrijeme postao veoma popularan.

Desingerica o viralnom snimku iz aviona Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Instagram printscreen/ dragomirdespic_design

Dragomir Despić Desingerica je nakon urnebesnog snimka iz aviona sada objasnio šta se zapravo dogodilo i kakva je bila njegova namjera.

Pogledajte fotografije Desingerice:

Nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem se vidi kako Desingerica u avionu dodiruje ruku nepoznate žene, on je priznao da često ima potrebu da dodiruje ljude i da to radi nesvjesno.

"Mislim da mi je to neki deformitet, neki moj tik, da moram tako da čačkam ljude. Ne znam zašto. To baš radim nesvjesno, i mnogo puta izgleda onako kako ne bi trebalo da izgleda. U principu, moja namjera je ista, a to je da je nema", rekao je pevač, koji se nedavno našao na meti kritika zbog svog performansa sa pečenim prasetom.

Govoreći o konkretnom snimku iz aviona, Desingerica je otkrio da se i tada ponijelo slično ponašanje, ali da je tog puta bio nešto svjesniji svog postupka.

"U avionu je bila možda malo emotivno iskrena namjera, ali generalno, čačkam tako ljude. I kod kuće mi to zamjeraju, jer stalno imam potrebu da nekog dodirujem. Ne znam šta mi je. Možda tražim konekciju, kao kad na kompjuter zakačiš USB", objasnio je pjevač.

Pogledajte još fotografija Desingerice:

(Informer/ MONDO)

