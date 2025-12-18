Nije prvi put: Desingericu supruga izbacila iz kuće

Dragomir Despić Desingerica navodno je pokupio samo osnovne stvari i otišao od kuće.

Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES

Desingerica je poznat po skandalima, kako u "Pinkovim zvezdama" gdje je član žirija, tako i u privatnom životu. Iako je više puta isticao da mu je supruga, sa kojom ima ćerku i sa kojom je u vezi još od srednje škole, velika podrška, izgleda da i njoj nekad "prekipi".

Kako navode domaći mediji, Nevena je nakon svađe izbacila Despića iz porodičnog stana, a on se navodno, zbog toga nije mnogo uzbudio.

"Despić trenutno boravi kod druga, Nevena ga je izbacila iz kuće, na ulicu. Spakovala mu je samo osnovne stvari i otjerala ga. Nije prvi put. Tako je on iznervira, napravi neki problem i ona ga spakuje. Zna Desingerica da će kroz par dana da bude sve okej, pa se ne uzbuđuje. Uvijek on ima gdje da ode, on je ionako rijetko kući, čovjek je prebukiran sa nastupima", kaže za Informer izvor blizak reperu.

Kako je jednom prilikom istakao, nikad nije razmišljao da li bi mu supruga oprostila nevjerstvo.

"Ne postoji ljubomora, sto godina smo zajedno, nema toga. Otkud znam da li bi mi oprostila prevaru, ne vjerujem da razmišlja o tome, niti ja razmišljam o tome. Ne znam ni da li bi ona znala da ti odgovori to. Što bih razmišljao o tome?", rekao je Desingerica za "Blic".

