Šiške Penelope Kruz opet u modi: Frizura s početka vijeka postala novi trend

Šiške Penelope Kruz opet u modi: Frizura s početka vijeka postala novi trend

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Penelope Kruz ponovo diktira trendove – njene mekane šiške iz dvijehiljaditih godina vraćaju se kao simbol bezvremenske elegancije.

Šiške Penelope Kruz opet u modi Izvor: Dyd Fotografos / Zuma Press / Profimedia

Neke frizure ne samo da preživljavaju promjene trendova, već ih i redefinišu. Tako su nježne, senzualne šiške koje je Penelope Kruz proslavila početkom dvijehiljaditih godina ponovo u centru pažnje. Ono što je nekada obilježilo čitavu epohu sada je simbol prirodne, nenametljive ljepote sa suptilnim „wow“ efektom.

Od Pariza do Holivuda, ova frizura doživljava veliki povratak. Lepršava i prikladna za sve prilike, donosi i trenutni efekat podmlađivanja, pa je vole i slavne dame i njihovi frizeri.

Više od dvije decenije nakon nezaboravne pojave u filmu Vanilla Sky, Penelopine šiške ponovo su inspiracija. Trendovi u ljepoti podliježu opuštenijoj estetici.

Ove šiške su šik, djeluju fluidno i namjerno „nedovršeno“. Oblikovane su tako da uokvire lice. Padaju nježno preko obrva, dok se duže strane prirodno stapaju sa ostatkom kose. Najljepše se uklapaju uz srednje dužine i blago talasastu teksturu, dajući prirodan volumen i pokret.

Njihova tajna leži u efektu podizanja. Duge i otvorene šiške naglašavaju crte lica bez dominacije. Vizuelno skraćuju čelo, ublažavaju linije izraza i privlače pažnju na oči. Na dugim ili četvrtastim licima pomažu da se proporcije uravnoteže, dok na okruglim licima duže strane stvaraju efekat suptilnog izduživanja. Rezultat je stil koji djeluje gotovo kao da je krojen za svaku formu lica.

Ako ste dovoljno vješti s makazama, ovo je jedan od rijetkih frizerskih poduhvata koji se može pokušati kod kuće. Potrebno je odvojiti mali trougao kose na prednjem dijelu, od tjemena do sljepoočnica, i razdijeliti ga tamo gdje prirodno nosite kosu. Pramen se lagano uvije između prstiju i siječe vertikalno – sredina se ostavlja kraća, a strane duže. Nikada se ne siječe pravo preko i nikada na mokru kosu. Cilj je lagan, mekano oblikovan finiš.

Održavanje je jednostavno. Frizura ne zahtijeva česte korekcije, ali malo stilizovanja daje savršen izgled. Operite kosu šamponom za volumen, isfenirajte uz okruglu četku sa blagim podizanjem korijena. Dodajte malo spreja za teksturu ili pudera za volumen. Profesionalni savjet je da se peglom za kosu blago oblikuju samo spoljne ivice, kako bi se dobio suptilan luk koji uokviruje lice – upravo ta meka krivina je ključ za postizanje prepoznatljivog efekta Penelope Kruz.

(Lepa i srećna/Mondo)

