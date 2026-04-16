7 prirodnih ulja koja čine čuda za kosu: Vraćaju gustinu i sjaj brže nego što možete da zamislite

Izvor: Shutterstock

Otkrijte koja su najbolja prirodna ulja za rast kose, kako spriječiti opadanje uz pomoć ruzmarina i ricinusa i na koji način pravilna masaža tjemena stimuliše folikule za vidno gušću i jaču dlaku.

Svi smo bar jednom čuli one čuvene bapske priče „šišaj se na kratko da ti kosa brže raste“ ili „iščupaj jednu sijedu, izrašće ti tri nove“. Istina je da magični štapić ne postoji, ali priroda ima svoje adute koji su mnogo moćniji nego što mislimo. Ako vam je dosadilo da skupljate vlasi sa četke i želite da svojoj kosi vratite onaj zdravi sjaj i volumen, rješenje se vjerovatno krije u uljima koja možda već imate u kuhinji ili kupatilu.

Stručnjaci kažu da tajna nije samo u onome što nanesete, već i u tome kako to radite. Redovna masaža tjemena uljima prodire duboko u folikul i budi koren dlake. Ali prije nego što posegnete za bilo kojom bočicom, pročitajte koja su to ulja frizeri i triholozi izdvojili kao najefikasnija.

Ulje zelenog čaja (kamelija) – Ubica toksina

Zeleni čaj nije samo za detoks organizma. Bogato antioksidansima i katehinima, ovo ulje pomaže u smanjenju DHT-a, hormona koji je glavni krivac za skupljanje folikula i opadanje kose.

Veliki plus? Nije masno. Brzo se upija i savršeno je za one koji ne vole onaj težak osjećaj na glavi. Ako nemate ulje, poslužiće i jak čaj od nane kojim ćete isprati kosu.

Zeleni čaj

Izvor: Shutterstock

Ulje ruzmarina – Prirodna alternativa minoksidilu

Ruzmarin ima ozbiljan „ulični kredibilitet“ u svetu nege. Studije su pokazale da je masaža ruzmarinovim uljem u nekim slučajevima efikasna skoro kao i farmaceutski preparati protiv ćelavosti. On umiruje kožu glave i bukvalno tjera novu kosu da raste.

Savjet: Pomiješajte par kapi sa baznim uljem (poput maslinovog) i masirajte temen par puta nedjeljno.

Ruzmarin

Izvor: Shutterstock

Ulje geranijuma – Balans u bočici

Ovaj cvjetni ekstrakt je majstor za regulaciju sebuma.

Ako vam je kosa čas premasna, čas suva, geranijum dovodi lučenje masnoće u ravnotežu. Pun je amino-kiselina koje hrane dlaku i poboljšavaju cirkulaciju, čineći kosu otpornijom na pucanje.

Ricinusovo ulje – Klasik koji ne izlazi iz mode

Iako nauka još uvijek pomalo stidljivo klima glavom na pomen ricinusa, iskustva hiljada žena govore suprotno. Ricinusovo ulje prodire dublje od većine drugih ulja.

Trik: Koristite staru četkicu od maskare da nanesete ricinus na liniju kose ili obrve. Gustina će vas iznenaditi.

Ricinusovo ulje

Izvor: Shutterstock

Ulje mente (pepermint) – Hladni šok za cirkulaciju

Onaj osjećaj peckanja i hlađenja koji menta izaziva je zapravo znak da se vaši krvni sudovi šire. Veći protok krvi znači više kiseonika i nutrijenata za korijen kose. Pored toga, menta balansira pH vrijednost kože glave, što je ključno ako se borite sa masnim temenom.

Ulje lavande – Mirišljava zaštita

Lavanda nije tu samo da vas uspava. Ona ima snažna antimikrobna svojstva, što znači da čisti kožu glave od peruti i naslaga proizvoda za stilizovanje. Čisto teme je jedino mjesto gdje zdrava kosa može da raste.

Lavanda u saksiji

Izvor: larisa Stefanjuk/Shutterstock

Ulje kedrovine – Spas za svrab i iritaciju

Ako vas teme često svrbi ili je upaljeno, kedrovina je spas. Djeluje antiseptički i antifungalno, smiruje iritacije i pomaže kod proređivanja kose tako što jača samu cirkulaciju u koži, piše Ona.

Bonus savjeti: Šta još pomaže?

Osim ulja, ne zaboravite na stare dobre metode:

Rižina voda : Čini dlaku nevjerovatno čvrstom.

: Čini dlaku nevjerovatno čvrstom. Pravilno češljanje: Drvene četke sa prirodnom dlakom dodatno stimulišu cirkulaciju.

Drvene četke sa prirodnom dlakom dodatno stimulišu cirkulaciju. Masažeri za glavu: Oni gumeni „pauci“ ili četke za šamponiranje nisu samo hir – oni stvarno rade posao.

Prirodni sastojci zahtijevaju vrijeme. Nemojte odustati nakon prvog pranja. Budite uporni, masirajte teme redovno i vaša kosa će vam uzvratiti sjajem i gustinom koju ste oduvijek željeli.