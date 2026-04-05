Ruski recept koji vraća gustinu kosi: Maska od 3 sastojka zaista djeluje, a lako se pravi

Autor H.K. Izvor Sensa
0

Kako su Ruskinje njegovale kosu bez skupih preparata - jednostavna maska od 3 sastojka zaista djeluje, a lako se pravi.

Ruska maska za kosu Izvor: Shutterstock

Ova jednostavna maska za kosu, zasnovana na starom sovjetskom receptu, pravi se od samo tri sastojka - a daje iznenađujuće dobre rezultate. Nekada su žene u SSSR-u njegovale kosu onim što su imale u kuhinji, i upravo tada su nastajali najefikasniji prirodni tretmani.

Maska od kvasca važila je za jednu od najčuvanijih kućnih tajni: pristupačna, jednostavna i izuzetno delotvorna. Danas ovaj recept ponovo postaje popularan - i to s razlogom.

Zašto baš ova tri sastojka?

Kvasac je ključni sastojak. Bogat je vitaminima B grupe, aminokiselinama i mineralima koji hrane korijen kose i podstiču rast. Djeluje tako što budi uspavane folikule i jača kosu iz korijena, čime pomaže i kod opadanja i kod povećanja gustine.

Med je prirodni humektant i antiseptik. Zadržava vlagu u kosi, čini je elastičnijom i štiti od lomljenja. Njegov bogat sastav čini ga jednim od najvrednijih prirodnih sastojaka u nezi.

Kefir upotpunjuje efekat. Njegova mliječna kiselina blago čisti kožu glave, reguliše pH i stvara idealne uslove za djelovanje kvasca. Uz to, proteini i masti hrane kosu, daju joj sjaj i smanjuju naelektrisanost.

Zajedno, ova tri sastojka djeluju sinergijski: kvasac podstiče rast, med hrani i štiti, a kefir njeguje i balansira kožu glave.

Izvor: Shutterstock

Recept za masku

Potrebno je:

  • 2 kašičice svježeg (presovanog) kvasca
  • 3 kašike meda
  • 1/2 čaše kefira (minimum 2,5% masti)

Priprema:

Kvasac prelijte malom količinom tople (ne vruće) vode i ostavite na toplom mjestu oko sat vremena, dok ne zapjeni. To je ključni korak.
Zatim dodajte blago zagrijan med i kefir sobne temperature, pa dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. 

Izvor: Foto: Shutterstock

Kako se koristi maska

  • Masku nanesite na blago vlažnu kosu, počevši od korijena.
  • Vrhovima prstiju umasirajte u teme 3–5 minuta kako biste podstakli cirkulaciju, zatim ostatak rasporedite po dužini kose.
  • Pokrijte kosu folijom ili kapom i umotajte peškirom.
  • Ostavite da djeluje najmanje sat vremena, pa isperite toplom vodom i šamponom.

Koliko često se koristi

Preporučuje se jednom nedjeljno tokom mesec dana. Već nakon nekoliko tretmana kosa može djelovati gušće, jače i otpornije na opadanje. Efekat nije trenutan kao kod salonskih tretmana, ali je dugoročan — jer ova maska djeluje na sam uzrok problema, a ne samo na izgled kose.

Izvor: Shutterstock

Maska od kvasca je jednostavan, provjeren recept koji je izdržao test vremena. Bez skupih proizvoda i komplikovanih procedura, pruža prirodnu negu i vidljive rezultate. Tri sastojka, malo strpljenja i sat vremena nedjeljno - i vaša kosa može izgledati znatno zdravije i gušće.

