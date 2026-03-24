Zašto koža glave smrdi? Nije stvar higijene, ovo su skriveni uzroci koje mnogi ignorišu

Zašto se javlja neprijatan miris kože glave i kako ga ukloniti? Otkrivamo 10 uzroka i savjete za rješavanje problema.

Neprijatan miris kože glave može imati više uzroka – od loše higijene do bolesti

Ishrana, hormoni i mikrobiom igraju važnu ulogu

Rješenje je u pravilnoj njezi, a ponekad i terapiji

Zdrava koža glave gotovo da nema miris ili je on jedva primjetan. Međutim, kada se pojavi neprijatan miris, to može biti znak da se na temenu dešavaju određene promjene koje ne treba ignorisati. Iako mnogi ovaj problem odmah povezuju sa lošom higijenom, uzrok često može biti mnogo složeniji.

Na miris kože glave utiču različiti faktori – od načina ishrane i životnih navika, preko hormonskih promena, pa sve do stanja kože i ravnoteže mikroorganizama koji prirodno žive na tjemenu. U nekim slučajevima, neprijatan miris može biti i prvi signal da postoji dermatološki problem koji zahteva pažnju.

Zato je važno prepoznati uzrok na vreme i reagovati adekvatno, kako bi se problem rešio efikasno i bez posledica.

1. Nedostatak higijene

Ako rijetko ili nedovoljno temeljno perete kosu, znoj, mrtve ćelije kože i ostaci proizvoda mogu se nagomilati i izazvati neprijatan miris.

2. Neke namirnice u ishrani

Neprijatan miris tijela i kože glave može biti posledica određene hrane i začina, kao što su:

luk

bijeli luk

šparoge

alkohol

kari

kim

Beli luk

3. Pušenje

Ako provodite vrijeme u zadimljenim prostorijama ili pušite, kosa i odjeća mogu upiti miris dima.

4. Seboroični dermatitis

Ovo često stanje pogađa kožu glave i izaziva svrab, upalu i perutanje, a može biti praćeno i neprijatnim mirisom.

Seboroični dermatitis

5. Psorijaza kože glave

Psorijaza je hronično autoimuno oboljenje koje uzrokuje crvene, zadebljale i perutave promjene. Nakupljanje ljuspica može dovesti i do neprijatnog mirisa.

Psorijaza kože glave

6. Perut

Perut je blaži, ali veoma čest problem koji izaziva svrab i ljuštenje kože. Kod nekih osoba može biti praćen i neprijatnim mirisom.

Perut

7. Hiperhidroza

Ovo stanje izaziva pojačano znojenje bez jasnog razloga. Kada se znoj pomiješa sa bakterijama na koži glave, može nastati neprijatan miris.

8. Menopauza

Hormonske promjene tokom menopauze mogu dovesti do pojačanog znojenja i promjene tjelesnog mirisa, uključujući i kožu glave.

Žena kod lekara zbog menopauze

9. Neravnoteža mikrobioma

Koža glave je dom različitih bakterija i gljivica koje čine mikrobiom. Kada se naruši ravnoteža, može doći do infekcija i neprijatnog mirisa.

Na primer, gljivica Malassezia prirodno je prisutna, ali njeno prekomjerno razmnožavanje može izazvati perut i neprijatan miris.

10. Lišaj (gljivična infekcija)

Lišaj je infekcija koja može zahvatiti kožu glave. Simptomi uključuju:

svrab

crvenilo

perutanje

opadanje kose

U nekim slučajevima javlja se i neprijatan miris.

Lišaj

Kako se riješiti neprijatnog mirisa kože glave

Možete pokušati da rešite problem sami, ali ako ne dođe do poboljšanja, obratite se lekaru.

Isprobajte kućne metode

Održavajte dobru higijenu: Ako imate masnu kosu ili se pojačano znojite, perite kosu češće i temeljno ispirajte proizvode.

Ako imate masnu kosu ili se pojačano znojite, perite kosu češće i temeljno ispirajte proizvode. Izbjegavajte neodgovarajuću kozmetiku: Izbjegavajte proizvode sa jakim mirisima, natrijum-lauril-sulfatom i parafenilendiaminom ako vam je koža osjetljiva.

Izbjegavajte proizvode sa ako vam je koža osjetljiva. Prilagodite ishranu: Ako sumnjate da određena hrana utiče na miris, pokušajte da je izbacite na neko vrijeme.

Ako sumnjate da određena hrana utiče na miris, pokušajte da je izbacite na neko vrijeme. Kokosovo ulje: Može pomoći u smanjenju gljivica i poboljšanju ravnoteže mikrobioma kože glave.

Pranje kose

Kada je vrijeme za ljekara

Ako kućni tretmani ne pomažu, potrebno je obratiti se stručnjaku koji će postaviti dijagnozu i preporučiti terapiju.

Ljekar može preporučiti:

Šampone protiv peruti

(sadrže cink-pirition, katran i ketokonazol )

(sadrže ) Šampone za psorijazu

(sadrže klobetazol propionat i salicilnu kiselinu )

(sadrže ) Kortikosteroide

(pomažu u smanjenju upale)

(pomažu u smanjenju upale) Kalcipotriol

(derivat vitamina D koji reguliše rast ćelija kože)

Neprijatan miris kože glave nije samo estetski problem – može biti znak da koži nedostaje pravilna njega ili da postoji zdravstveni problem.

Uz pravilnu rutinu i pravovremenu reakciju, ovaj problem se u većini slučajeva može uspješno riješiti.