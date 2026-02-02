Nikad ne oblačite novu garderobu, a da je niste oprali: Evo šta sve može da vam se dogodi

Zašto novu garderobu treba oprati prije nošenja? Hemičarka upozorava na hemikalije, bakterije i ostatke iz proizvodnje koji mogu izazvati iritacije i alergije.

Nova garderoba može sadržati hemikalije, mikrobe i ostatke iz proizvodnje.

Nošenje neoprane odjeće može izazvati iritacije, osip i alergijske reakcije.

Preporuka je potapanje u vodu sa sirćetom i pranje uz duplo ispiranje, bez omekšivača.

Da li ste među onima koji novu garderobu oblače, a da je prethodno nisu oprali? To nije dobra ideja, a evo i zašto.

Nova ne znači i čista

Da li je pranje nove garderobe odmah nakon kupovine nužnost ili samo dodatni napor? Neki ne vide potrebu da peru komad odjeće koji su tek kupili, posebno ako dolazi iz ugledne prodavnice. Međutim, hemičarka Silvija Panek upozorava da takva navika može uticati na zdravlje.

Mnogi kupci vjeruju da je nova garderoba čista samim tim što je niko prije njih nije nosio. Ipak, put koji tekstil prelazi od fabrike do prodavnice podrazumijeva kontakt sa različitim površinama, rukama i hemikalijama. Čak i kada djeluje besprijekorno, to ne znači da je bez rizika.

Šta se zapravo nalazi u novoj odjeći

Silvija Panek, hemičarka poznata na Instagramu, skreće pažnju na ostatke iz proizvodnog procesa. Garderoba može sadržati pesticide, boje, dioksine ili formaldehid - supstancu koja štiti tkaninu od buđi i gužvanja.

Ona ističe da nova odjeća, prije nego što stigne do kupca, prolazi kroz mnoge ruke i prelazi hiljade kilometara u kontejnerima, posebno kada je proizvedena u Aziji. Problem nisu samo transportni uslovi - odjeća može sadržati i mikrobe, ali i različite hemijske ostatke iz proizvodnje.

Kako koža reaguje na neopranu garderobu

Određene supstance prisutne u tkaninama mogu izazvati neprijatne simptome poput osipa, svraba ili crvenila kože. Kod osjetljivih osoba moguće su alergijske reakcije, a duži kontakt može pogoršati postojeće dermatološke probleme.

Hemičarka naglašava da nošenje neoprane garderobe satima produžava izloženost hemikalijama.

Devojka u kupovini garderobe

Kako pravilno oprati novu odjeću

Silvija Panek savjetuje da se nova odjeća najprije potopi prije pranja u mašini. To se može uraditi u vodi sa sirćetom ili limunskom kiselinom - na primjer, jedna čaša sirćeta na litar vode. Nakon jednog sata natapanja, garderobu treba oprati u standardnom programu, po mogućstvu uz opciju duplog ispiranja.

Greška koju mnogi prave poslije pranja

Ovakav postupak pomaže u uklanjanju štetnih ostataka i priprema garderobu za bezbjedno nošenje. Važno je izbjegavati omekšivače, jer se zadržavaju u vlaknima i otežavaju ispiranje nečistoća.

