Izgledajte mlađe i mršavije za 10 sekundi: Trik sa kosom bez šišanja i farbanja koji ćete obožavati

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Jednostavan trik sa razdjeljkom može potpuno promijeniti izgled lica. Saznajte koji vam najbolje stoji prema obliku lica.

Radjeljak može u potpunosti da vam promijeni opis Izvor: Shutterstock
  • Razdjeljak može potpuno promijeniti izgled.
  • Važno je da ga prilagodite obliku lica.
  • Promjena je brza i ne košta ništa.

Ako želite brzu promjenu izgleda bez šišanja i farbanja, postoji trik koji traje svega nekoliko sekundi, a pravi ogromnu razliku.

U pitanju je razdjeljak na kosi. Iako ga većina žena godinama ne mijenja i bira "po navici", upravo on može potpuno da transformiše lice, naglasi crte ili ih ublaži. Frizura ne zavisi samo od dužine i boje, već i od načina na koji kosa pada. Zato ne čudi što frizeri često prvo mijenjaju razdjeljak kada žele instant efekat osvježenja.

Razdjeljak je često zapostavljen, ali može da utiče na to kako vaše lice izgleda, da li djeluje izduženije, mekše ili proporcionalnije.

Promjena je jednostavna, ne košta ništa i ne zahtijeva odlazak kod frizera, ali rezultat može biti iznenađujuće dobar. Ključ je u tome da izaberete onaj koji odgovara obliku vašeg lica.

Koji razdjeljak vam najbolje stoji?

Ovalno lice

Ako imate ovalan oblik lica, imate sreće. Vama pristaju gotovo svi razdjeljci. Možete eksperimentisati i mijenjati stil u zavisnosti od raspoloženja.

Okruglo lice

Razdjeljak na sredini može vizuelno izdužiti lice i dati mu balansiraniji izgled. Ovo je odličan trik za postizanje suptilno "mršavijeg" efekta.

Četvrtasto lice

Ako imate izraženu vilicu i oštrije crte, blago pomjeren razdjeljak u stranu može ublažiti linije i dati mekši izgled.

Srcoliko lice

Za ovaj oblik lica najbolje funkcioniše duboki razdjeljak sa strane. On pomaže da se izbalansira širi dio čela i suzi donji dio lica.

Kako da "naučite" kosu na nov razdjeljak

Ako prvi put mijenjate razdeljak, moguće je da će kosa u početku "bježati" na staru stranu, piše Žena.

Rješenje je jednostavno: operite kosu, osušite je fenom, usmjeravajte pramenove u željenom pravcu dok su još topli. Na taj način će se kosa postepeno prilagoditi novom obliku.

