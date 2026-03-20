Tehnika farbanja kose koja radi kao botoks: Žene je obožavaju jer daje prirodan, mladolik izgled

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Saznajte zašto je ova tehnika farbanja i dalje hit, kako daje prirodan izgled i zašto je omiljena zbog lakog održavanja.

Tehnika farbanja kose koja radi kao botoks Izvor: Roman Fenton/Shutterstock

  • Balajaž je i dalje jedna od najtraženijih tehnika farbanja kose u 2026. godini.
  • Daje prirodan, sun-kissed efekat i zahtијeva minimalno održavanje.
  • Najlјepši rezultat postiže se kada je boja prilagođena tenu, stilu i ličnosti.

Balejaž (balayage) i dalje važi za jednu od najpopularnijih tehnika farbanja kose, a ni 2026. godina nije izuzetak. Prirodni prelazi, moderan izgled i minimalno održavanje razlozi su zbog kojih ova tehnika već godinama ne izlazi iz trenda.

Prirodan izgled i efekat "kose iz salona"

Trend prirodne ljepote sve je izraženiji, pa su u fokusu blagi prelazi i suptilni svjetliji tonovi koji daju kosi dubinu i pokret. Balajaž upravo zbog toga djeluje istovremeno moderno i bezvremenski.

Stručnjaci ističu da sama tehnika nije dovoljna za savršen rezultat — boja izgleda najbolje kada je prilagođena osobi, njenom tenu, stilu i ličnosti. Tek tada dobija pun efekat i prirodan izgled.

Šta je balejaž tehnika?

Balejaž je tehnika farbanja kose kod koje se boja nanosi slobodnom rukom, bez strogo definisanih linija. Fokus je na dužini i krajevima kose, dok korijen ostaje prirodniji, što stvara efekat kose posvijetlele na suncu.

Zahvaljujući ovakvom načinu rada, rezultat je mekan, višedimenzionalan i lako održiv, pa kosa izgleda njegovano i između posjeta frizeru.

Zašto žene i dalje obožavaju balejaž?

Ova tehnika je popularna jer kombinuje estetiku i praktičnost — manje je održavanja, a kosa izgleda svježe i prirodno duži period. Upravo zato je balajaž i dalje jedan od najtraženijih izbora u salonima širom svijeta, piše Najžena.

