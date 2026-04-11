Keratin i kolagen mogu uništiti kosu: 5 znakova da pretjerujete sa njegom i da imate više štete nego koristi

Keratin i kolagen nisu uvijek rješenje za zdravu kosu. Evo 5 znakova da imate višak proteina i kako da pravilno izbalansirate negu.

Previše keratina i kolagena može dovesti do lomljenja i krutosti kose

Ključni znak je gubitak elastičnosti – kosa puca umjesto da se rasteže

Rješenje je balans između proteina, vlage i pravilne nege

Ako je protein osnovni gradivni element kose, logično je pomisliti da su proizvodi sa keratinom i kolagenom uvijek dobar izbor. Međutim, previše proteina može imati potpuno suprotan efekat.

Danas su popularni tretmani sa keratinom, kolagenom, peptidima i kompleksima za obnovu vlasi, ali stručnjaci upozoravaju da pretjerivanje može dovesti do ozbiljnih problema sa kosom.

Zašto previše proteina šteti kosi

Protein, najčešće u obliku keratina, daje kosi snagu i strukturu. Međutim, balans je ključ.

"Zdrava kosa je stanje u kojem je proteinski matriks dovoljno očuvan da vlasi budu otporne, ali i elastične i sjajne", objasnila je Karolina Rugiero, sertifikovani trikolog.

Kada se koriste brojni proizvodi bogati proteinima – šamponi, maske i tretmani, dolazi do tzv. preopterećenja proteinima, što kosu čini krutom i lomljivom.

"Kosa pogođena preopterećenjem proteinima osjeća se kao slama, kruta je, sklona lomljenju i zapetljavanju", kaže trikolog Emanuel Mrocka.

5 znakova da imate višak proteina u kosi

Kosa je kruta i gruba na dodir , čak i poslije regeneratora

, čak i poslije regeneratora Lako se lomi umjesto da se rasteže

Pojavljuje se statički elektricitet i zapetljavanje

Gubi elastičnost i fleksibilnost

Lomljenje se javlja čak i blizu korena

"Suva kosa omekšava uz vlagu, dok kosa sa viškom proteina ostaje kruta i sklona lomljenju", objašnjava Mrocka.

Suva kosa

Zašto kosa upija previše proteina

Oštećenja izazvana farbanjem, blanširanjem, toplotom i UV zračenjem mogu narušiti zaštitni sloj vlasi.

"Kada je kutikula oštećena, kosa postaje poroznija i agresivnije upija proizvode, što povećava rizik od nakupljanja proteina", objašnjava dr Divija Šokin.

Iako proteinski proizvodi sami po sebi nisu štetni, problem nastaje kada se koriste prečesto.

"Oštećenoj kosi je potrebna ravnoteža proteina, vlage i lipida, a ne samo proteinski tretmani", ističe Šokin.

Kako višak proteina utiče na izgled kose

Preopterećenje proteinima ne zaustavlja rast kose, ali utiče na njen izgled.

"Mnogi misle da im kosa opada, a zapravo dolazi do lomljenja vlasi koje izgledaju kao kraća kosa", kaže Mrocka.

Dodaje i da:

"Kada se lomljenje nadoveže na normalno opadanje od 80 do 100 vlasi dnevno, gubitak djeluje mnogo dramatičnije."

Kosa koja opada

Koji tip kose je najugroženiji

Najosetljivije su:

tanka kosa

hemijski tretirana kosa

kosa sa visokom poroznošću

"Kosa sa niskom poroznošću često bolje reaguje na minimalnu upotrebu proteina", navodi Šokin za Huffpost.

Stručnjaci savjetuju umjerenost:

"Preporučujem intervale – na primjer mjesec dana korišćenja, pa pauza od tri mjeseca. Više nije uvijek bolje", kaže Rugiero.

Kako da "resetujete" rutinu nege

Ako sumnjate na višak proteina, napravite pauzu:

Izbacite sve proteinske proizvode iz rutine

Koristite hidratantne šampone i regeneratore

Ograničite toplotu i hemijske tretmane

Po potrebi koristite dubinsko pranje, ali rijetko

"Lagani hidratantni proizvodi pomažu da se povrati elastičnost i mekoća kose", savjetuje Mrocka.

Kada se stanje popravi:

"Proteine treba vraćati postepeno – cilj je balans, ne potpuno izbacivanje", zaključuje on.