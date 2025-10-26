Vesna Zmijanac u sred koncerta sjela da zapali, publika je odmijenila u pjevanju (Video)

Pjevačica Vesna Zmijanac u centru pažnje na društvenim mrežama

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Vesna Zmijanac, uz Lepu Brenu, važi za jednu od najpopularnijih pjevačica bivše Jugoslavije. Harale su regionom u isto vrijeme i iznjedrile hitove koji se i dan danas pjevaju.

Vesna Zmijanac je posljednjih godina imala zdravstvenih problema zbog kojih se povukla na svoje imanje na Bukulji, ali sada je na društvenim mrežama osvanuo snimak s jednog njenog nastupa na kojem se vidi da i dalje pravi atmosferu za pamćenje.

Publika je jednoglasno pjevala njen hit, a ona je sjela na binu, gucnula piće i zapalila cigaretu dok su ostali uživali u muzici.

Pogledajte:

Znate li o čemu je njena pjesma "Svatovi"?

Jedan od svojih najvećih hitova "Svatovi" Vesna Zmijanac snimila je 1990. godine.

Navodno se istinita priča krije iza ove pjesme. Ona govori o tragediji koja je zadesila jedan mladi par. Mlada, koja je bila u drugom stanju, zajedno sa svojim partnerom krenula je na probu vjenčanja. Na putu do tamo, doživeli su saobraćajnu nesreću i oboje preminuli.

Vesna Zmijanac - Svatovi Izvor: YouTube

