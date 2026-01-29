logo
U 2026. će se spajati nespojivo: Ovi trendovi u uređenju doma mijenjaju sve što ste do sada vidjeli

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Eklektični ekspresionizam je novi trend u uređenju doma koji kombinuje smjele šare, umjetničke zidove i minimalistički namještaj za snažan vizuelni efekat.

Trendovi za uređenje enterijera 2026 Izvor: Shutterstock
  • Novi trend u enterijerima, eklektični ekspresionizam, menja neutralne prostore smjelim šarama i umjetničkim zidovima.
  • Ključ je u kontrastu između upečatljivih zidova i jednostavnog namještaja.
  • Stil je prilagodljiv, ličan i dugoročan, jer ne traži veliko renoviranje.

U savremenom uređenju enterijera sve se jasnije osjeća zamor od neutralnih, sterilnih i uniformnih prostora, a u prvi plan dolazi stil koji slavi ličnost i izražajnost. "Eklektični ekspresionizam" naziv je koji se sve češće koristi u dizajnerskim krugovima kako bi se opisao pristup uređenju koji kombinuje snažne šare, umjetničke zidove i neočekivane vizuelne kontraste. Slično kao i popularni trendovi "Fan haus" i "Neo deko", i ovde je reč o estetici koja prostor posmatra kao vizuelni kolaž u kojem emocija i karakter imaju prednost nad pravilima.

Kontrast je ključ celog stila

Za razliku od klasičnog maksimalizma ili stila "preplavljivanja šarama", ovaj trend nije usmjeren na gomilanje elemenata, već na njihovu namjernu suprotnost. Upečatljiv mural ili tapeta snažnog dezena često se kombinuju sa jednostavnim, gotovo minimalističkim namještajem. Tako se postiže ravnoteža između izražajnosti i prozračnosti, a upravo taj sudar smjelog i smirenog prostoru daje savremen i promišljen izgled.

Zid postaje glavni dekor

Jedan od ključnih elemenata ovog stila su ekspresivni zidovi koji preuzimaju ulogu vizuelnog sidra prostora. Bilo da je riječ o grafičkim tapetama, apstraktnim muralima ili bogatim šarama inspirisanim umjetnošću, zidovi više nisu neutralna pozadina, već aktivni dio dizajna. Ovaj pristup posebno je popularan u dnevnim sobama, trpezarijama i radnim prostorima, gde se snažan efekat postiže bez potpunog renoviranja.

Igra tekstura i slojeva

Eklektični ekspresionizam podstiče kombinovanje različitih tekstura i materijala. Šare se nadovezuju na tepihe, tekstil i dekorativne detalje, stvarajući osećaj dubine i slojevitosti. Iako elementi na prvi pogled mogu djelovati nespojivo, upravo ta nesavršenost prostoru daje toplinu i autentičnost. Takvi enterijeri djeluju lično, kao produžetak identiteta onih koji u njima žive, piše Fashion.hr

Trend koji ne traži veliko renoviranje

Ono što ovaj stil čini posebno privlačnim jeste njegova prilagodljivost. Nisu potrebni drastični zahvati niti stroga pravila, dovoljan je jedan izražajan zid ili umetnički element da bi prostor dobio novu energiju. U kombinaciji sa neutralnim tonovima i jednostavnim linijama, ovaj stil postaje dugoročno održiv i nadilazi prolazne trendove.

uređenje doma trendovi savjeti

