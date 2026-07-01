Posadili skoro milion stabala i ohladili grad: Betonu rekli zbogom i smanjili temperaturu za 3°C (Video)

Dok se gradovi širom svijeta bore sa rekordnim temperaturama, kolumbijski Medeljin pokazao je kako priroda može postati najjače oružje protiv urbane vrućine.

Izvor: Markus Mainka / imago stock&people / Profimedia

Poznat kao Zeleni koridori, gradski projekat započet je 2016. godine i povezao je prethodno izolovane zelene površine u više od 30 koridora. Osim što je smanjio zagrijevanje grada, drveće je poboljšalo kvalitet vazduha i donijelo Medeljinu međunarodna priznanja poput Nagrade Ašden 2019.

Grad Medeljin u Kolumbiji zasadio je 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka od 2016. godine, smanjujući temperaturu do 3°C u nekim područjima i osvojivši međunarodnu nagradu za korišćenje vegetacije u borbi protiv urbane vrućine.

Rezultat je proizašao iz projekta koji je transformisao ulice, avenije, parkove i obale rijeka u veliku zelenu mrežu. Projekat pod nazivom Zeleni koridori započeo je 2016. godine.

Prema informacijama koje je objavio portal IG, cilj je bio borba protiv povećanja toplotnih ostrva i zagađenja vazduha. Ukupno je zasađeno 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka u više od 30 koridora, od kojih je 18 na ulicama i avenijama, a 12 uz rijeke.

Time je grad smanjio temperature za 2°C, dok je u nekim područjima smanjenje dostiglo 3°C. Osim hlađenja okoline, projekat je poboljšao kvalitet vazduha i privukao lokalnu faunu, osvojivši priznanja poput Nagrade Ašden 2019 i C40 Blumberg filantropije.

Zeleni koridori

Projekat koji je transformisao Medeljin nastao je iz ideje korišćenja vegetacije kao alata protiv vrućine.

Odlična ideja bila je povezati ono što je već postojalo. Koridori povezuju prirodna područja koja su ranije postojala izolovano, gradeći neprekidnu mrežu vegetacije širom grada.

Postavljeno je više od 30 koridora, od kojih je 18 na ulicama i avenijama, a 12 uz rijeke. Pored drveća, projekat uključuje grmlje, biljke koje pokrivaju tlo, vertikalne vrtove i intervencije na krovovima i obalama reka.

U središtu projekta nalazi se impresivan obim sadnje. Ukupno su širom grada zasađeni milioni manjih biljaka, pretvarajući ulice, avenije, parkove i obale rijeka u zelene površine.

Dijelovi područja koja su prethodno bila prekrivena betonom i asfaltom zamenjeni su propusnim tlom i vegetacijom kako bi upijali kišnicu i smanjili nakupljanje toplote, dok hladovina drveća takođe pomaže u kontroli temperature.

Efekat se video na termometrima: grad je snizio temperature za 2°C, a na nekim mjestima smanjenje je dostiglo 3°C, što predstavlja veliko olakšanje u regionu koji karakterišu visoke temperature.

Čistiji vazduh i više prirode u gradu

Hlađenje nije bio jedini dobitak. Zeleni koridori takođe pomažu u apsorpciji prašine i drugih zagađivača vazduha, pružaju zvučnu izolaciju i zadržavaju ugljen-dioksid i druge suspendovane čestice, poboljšavajući kvalitet vazduha u gradu. Drveće u tom smislu funkcioniše kao živi filter.

Sama priroda se vratila zajedno sa vegetacijom. Projekat je takođe zaslužan za povećanje prisustva lokalne faune u gradu, kao i za stvaranje više prostora za druženje i razonodu stanovnika Medeljina. Tamo gdje je nekada bio samo beton, drveće je donijelo hlad, životinje i mjesta za okupljanje ljudi.

Zašto Medeljin pati od toplotnih ostrva

Da bismo razumeli važnost projekta, korisno je pogledati geografiju grada. Medeljin se nalazi na 1.495 metara nadmorske visine, ima procijenjeni broj stanovnika veći od 2,7 miliona i vlažnu klimu, sa temperaturama između 22,1°C i 24°C tokom cijele godine, što je kombinacija koja sadnju drveća čini još potrebnijom.

Smješten u dolini Abura i okružen izduženim planinama, grad ima otežanu cirkulaciju vazduha, što doprinosi stvaranju urbanih toplotnih ostrva, pored zagađenja atmosfere iznad granica koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

Studija pokazuje da je metropolitanska oblast doline Abura zabeležila prosečan rast temperature od više od 2°C po deceniji između 1940. i 2012. godine, što je povezano sa širenjem urbanih područja, trendom koji drveće sada pokušava da ublaži.

Međunarodno priznanje projekta

Rezultati su stavili Medeljin na svetsku mapu klimatskih rješenja. Projekat je međunarodno priznat nagradom Ašden 2019, u kategoriji "Hlađenje prirodom", tokom Londonske nedjelje klimatskih akcija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nagrada vrednuje inicijative koje koriste vegetaciju i drveće za smanjenje gradske toplote.

Za Glena Pirs-Oroza, direktora za politiku i programe u organizaciji SE za sve i sudiju nagrade Ašden 2019, izbor je bio jasan. Prema njegovim riječima, odluka je doneta zahvaljujući vođstvu vlasti Medeljina:

"Izabrali smo ovaj projekat zbog liderstva koje su pokazale gradske vlasti."

Projekat je takođe osvojio nagradu C40 Blumberg filantropije u kategoriji "Otporna budućnost kakvu želimo", a predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu ideju klasifikuju kao primer urbanog planiranja zasnovanog na drveću.

Slučaj kolumbijskog grada pokazuje kako drveće, više od samog pejzaža, može postati oblik infrastrukture protiv urbane vrućine - lekcija koja je sve značajnija kako se gradovi širom sveta suočavaju sa rastom temperatura.