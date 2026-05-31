Kćerka Dženifer Lopez se više ne zove Ema: Završila srednju školu i uzela muško ime

Dženifer Lopez blistala je od ponosa i sreće kada je prije nekoliko dana njena kćerka Ema maturirala. Ta važna prekretnica donijela je veliku promjenu kada je riječ o identitetu poznate nasljednice.

Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Na svečanoj ceremoniji povodom završetka srednje škole, pored Dženifer Lopez bili su njena majka Gvadalupe Rodrigez, sin Maks i Semjuel Aflek, sin Bena Afleka i Dženifer Garner.

Džej Lo i Ben Aflek bili su u braku od 2022. do 2025. Pamti se i njihova romansa od prije dvije i po decenije, koja je vodila ka vjenčanju, ali se umjesto svadbe desio razvod.

Bivši par nije želio da njihov razvod utiče na odnose između njihove djece, koji su se jako zbližili. Ema je veoma bliska i sa Finom Aflekom, koji je poput nje promijenio ime, a rodio se kao Serafina.

Ben Aflek i njegova bivša supruga Dženifer Garner imaju i kćerku Vajolet, a čuvena glumica je podržala Emu nakon maturiranja, lajkovanjem objave na Instagram profilu srednje škole Vindvard u Los Anđelesu. Na tom profilu objavljeni su podaci o maturantima i njihovim planovima za nastavak obrazovanja.

Kćerka Dženifer Lopez sada nosi muško ime

Ema je na toj stranici predstavljena kao Oskar Muniz. Ta promjena ukazuje da se kćerka Džej Lo sada izjašnjava kao transrodni muškarac. Time je zaokružena priča o njenom identitetu koja je započeta 2022. i to izjavama njene majke.

Dženifer Lopez koja je nedavno objavila slike sa kćerkom Emom i sinom Maksom, prvi put je javno otkrila nebinarni identitet svog djeteta tokom nastupa na humanitarnoj večeri Blue Diamond Gala, 2022. godine. Pjevačica je tada na sceni koristila rodno neutralne zamjenice - they/them,oni/njih kako bi najavila zajednički nastup sa Emom.

(Žena, MONDO)