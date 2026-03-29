Trenutak koji je obišao mreže: Dženifer Lopez reagovala iskreno kao nikad (VIDEO)

Pjevačica Dženifer Lopez nije očekivala ovaj odgovor na koncertu.

Pjevačica Dženifer Lopez i bivša supruga Bena Afleka, postala je hit na društvenim mrežama zbog snimka s posljednjeg koncerta na kojem je momka iz publike izvela na binu.

Tokom nastupa u "Sizars palasu", Lopezova je kratak razgovor s obožavateljem pretvorila u Internet senzaciju zbog grimase koju je napravila čim je progovorio.

Pjevačica ga je pitala kako se zove, a on je kratko odgovorio: "Ben".

"Uhhh", čulo se kako izgovara Lopezova, zbog čega je publika počela da joj se smije.

