Trenutak koji je obišao mreže: Dženifer Lopez reagovala iskreno kao nikad (VIDEO)

Pjevačica Dženifer Lopez nije očekivala ovaj odgovor na koncertu.
Pjevačica Dženifer Lopez i bivša supruga Bena Afleka, postala je hit na društvenim mrežama zbog snimka s posljednjeg koncerta na kojem je momka iz publike izvela na binu.
Tokom nastupa u "Sizars palasu", Lopezova je kratak razgovor s obožavateljem pretvorila u Internet senzaciju zbog grimase koju je napravila čim je progovorio.
Pjevačica ga je pitala kako se zove, a on je kratko odgovorio: "Ben".
"Uhhh", čulo se kako izgovara Lopezova, zbog čega je publika počela da joj se smije.
Pogledajte:
(Mondo.rs)