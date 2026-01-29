logo
Mark Entoni ponovo postaje otac: Osmo dijete sa tri decenije mlađom ženom

Mark Entoni ponovo postaje otac: Osmo dijete sa tri decenije mlađom ženom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Mark Entoni će uskoro dobiti osmo dijete, drugo sa posljednjom, tri decenije mlađom suprugom

Mark Entoni postaje otac po 8. put Izvor: YouTube/Jennifer Lopez / Instagram/printscreen

Mark Entoni (57) i njegova supruga Nađa Ferera (26) čekaju drugo zajedničko dijete, a vijest su podijelili baš na treću godišnjicu braka. To su otkrili u zajedničkoj objavi na Instagramu, čime su potvrdili da im stiže prinova. Entoniju će ovo biti osmo dete, piše People.

"Srećna treća godišnjica!! Kakav nam veliki dar život daje. Bog je velik. Naš Markito postaće stariji brat", napisali su uz fotografiju na kojoj se u krupnom planu vidi trudnički stomak Nađe Ferere. Ruke na stomaku drže Entoni, Ferera i, po svemu sudeći, njihov sin Marko.

Pogledajte:

Pjevač već ima sedmoro dece

Pjevaču će ovo biti osmo dijete. Sa bivšom djevojkom Debi Rosado ima ćerku Arijanu (31) i sina Čejza (28). Sinove Kristijana (25) i Rajana (22) dobio je sa bivšom suprugom Dajanarom Tores, a sa Dženifer Lopez ima sedamnaestogodišnje blizance Emu i Maksimilijana.

Ovako oni izgledaju:

Sa Nađom Fererom već ima sina Marka, rođenog u junu 2023. godine.

