"Najbahatija javna ličnost ikada": Viralni snimak Dženifer Lopez pokazao kakva je zapravo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dženifer Lopez se ponijela nikad hladnije i nije se ni obratila snimatelju.

Snimak Dženifer Lopez na crvenom tepihu Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Pjevačica Dženifer Lopez izazvala je reakcije nakon što se društvenim mrežama proširio snimak sa Zlatnih globusa. Dok je pozirala na crvenom tepihu, snimatelj Kol Valiser nešto joj je rekao i postavio pitanje, a ona mu nije odgovorila.

Snimatelj E! kanala bio je zadužen za Glambot kameru. Nakon kratkog pozdrava počeo je da joj objašnjava gdje da stane i kako će je snimiti:

"Drago mi je što te opet vidim. Izgledaš divno. Stani na zvijezdu, da, tu“, rekao je, a zatim je pitao ima li ideju za neki potez ili će samo pozirati prema kameri.

Lopez na to nije odgovorila, nego se okrenula i odradila pozu. Valiser je potom odbrojao: "3, 2, 1, akcija“. Nakon snimanja rekao joj je:

@colewalliserThe Queen JLO!! She walked the carpet so close to it closing (it might have technically been closed at that point), so I was happy she was able to quickly stop. No messing around — just wham, bam, thank you, GLAM!#jenniferlopez#colewalliser#glambotbts#LiveFromE#goldenglobes@E! News @E! Entertainment♬ original sound - Cole Walliser

"Odlično, kao i uvijek. Hvala puno", a Lopez mu je mahnula i nastavila dalje.

"Vjerujem u svaki trač koji sam čula o njoj"

Snimak se brzo proširio mrežama, a dio publike je zaključio da se Lopez ponijela hladno:

"Definitivno je najbahatija javna ličnost ikada", "Nije mu se ni obratila, Je li bila bezobrazna ili je samo takva?", "Nema osmijeha, nema pozdrava, ničega, Vjerujem u svaki trač koji sam čula o njoj", pisali su korisnici u komentarima.

(Mondo.rs)

Tagovi

dženifer lopez

