Ovo su skandalozni zahtjevi Dženifer Lopez: Nema gledanja u oči, otkaz ako kolač nije dovoljno zagrijan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Možda najčudnija optužba koja godinama kruži Holivudom jeste ona o zabrani uspostavljanja kontakta očima.

Skandalozni zahtjevi Dženifer Lopez Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Dženifer Lopez već godinama prati reputacije bahate dive koja ne dozvoljava da joj se bilo ko obraća, a i kada joj se neko obrati, ona ga potpuno ignoriše.

Priče o njenim zahtjevima, pravilima i ispadima redovno podižu obrve u svijetu šoubiznisa.

Prošle nedjelje društvene mreže zapalio je snimak sa crvenog tepiha Zlatnih globusa, na kojem su fanovi optužili Dženifer Lopez za nepristojno ponašanje prema reditelju E!-jevog "Glambota", Kolu Valiseru.

Ovo, međutim, nije prvi put da se njeno ime povezuje sa neobičnim zahtjevima. Pjevačica Dani Minog jednom je šokirala javnost otkrivši da je Dženifer Lopez odbila nastup u britanskoj emisiji "Top Of The Pops“, jer joj garderoba nije bila uređena po njenim pravilima.

"Rečeno mi je da sve mora biti bijelo, uključujući i sofu", ispričala je Dani.

"Samo sam pomislila: djevojka je od glave do pete prekrivena puderom za tijelo, kako uopšte sjedne na bijeli kauč?", iskrena je bila ona.

Još bizarnija priča vezuje se za njen nastup u emisiji "This Morning" 2019. godine, kada je njen tim navodno zahtijevao da joj se kolačić zagrije na tačno određenu temperaturu, uz čašu hladnog punomasnog mlijeka. Iako su saradnici to kasnije demantovali, voditelji Filip Šofild i Holi Vilobi u programu su se otvoreno šalili na račun tog zahtjeva.

Možda najčudnija optužba koja godinama kruži Holivudom jeste ona o zabrani uspostavljanja kontakta očima. Prema svjedočenjima brojnih ljudi iz produkcije – od scenskih radnika do vozača limuzina – navodno im je bilo strogo zabranjeno da gledaju pjevačicu u oči.

Jedna podkasterka je čak ispričala na TikToku da je njen prijatelj, tonac, izbačen iz projekta jer je pogledao Dženifer Lopez.

"Zaustavila je cijelu produkciju zbog toga", tvrdila je, prenosi tportal.

Ni voditeljka Megan Mekejn nije bila blaga kada je govorila o susretu sa Lopez u emisiji „The View“.

"Ona je jednostavno neprijatna osoba. Imala je najveću pratnju koju sam ikada vidjela – veću od Kim Kardašijan, veću čak i od predsjednika", rekla je Mekejn, dodavši da Dženifer nema reputaciju prijatne i normalne osobe.

(Kurir/ Mondo)

