Stroga majka Dženifer Lopez pojavila se u javnosti: Svi pričaju o njenom izgledu u devetoj deceniji

Majka Dženifer Lopez pojavila se na crvenom tepihu i oduševila izgledom u 81. godini. Guadalupe Rodrigez privukla je veliku pažnju, a mnogi kažu da je Džej Lo ljepotu naslijedila upravo od nje.

Pjevačica je više puta govorila o njihovom strogom, ali veoma snažnom odnosu tokom odrastanja.

Dženifer Lopez ponovo je zablistala na crvenom tepihu, ali ovog puta pažnju javnosti nije privukla samo ona. Na premijeri filma "Office Romance" u Los Anđelesu pojavila se i njena majka Guadalupe Rodrigez, žena o kojoj slavna pjevačica često govori sa posebnim emocijama, i koju od milja zove "Lupinator".

Elegantna plavuša sa kratkom frizurom i upečatljivim stilom privukla je ogromnu pažnju fotografa, a mnogi komentarišu da u 81. godini izgleda nevjerovatno sofisticirano i negovano. U crnoj elegantnoj kombinaciji i sa svedenim nakitom, Guadalupe je dokazala da harizma i stav nemaju godine.

Iako se u javnosti ne pojavljuje često, majka slavne pevačice sada je gotovo ukrala šou svojoj ćerki. Mnogi su primijetili koliko njih dvije liče, pa društvene mreže preplavljuju komentari da je jasno od koga je Dženifer nasliedila prepoznatljive crte lica, eleganciju i energiju.

Posebnu pažnju privukao je njen negovan izgled, ali i samouvjeren stav kojim je plijenila dok je pozirala fotografima rame uz rame sa ćerkom.

Dženifer Lopez je godinama otvoreno govorila o njihovom odnosu

Dženifer je više puta isticala da joj je majka bila najveći autoritet tokom odrastanja u Bronksu. Odrastanje nije bilo lako, a Guadalupe je svoje tri ćerke vaspitavala veoma strogo i bez mnogo popuštanja.

Pjevačica je ranije priznala da su zbog različitih pogleda često imale turbulentan odnos, naročito kada je odlučila da prati svoj san i posveti se plesu umjesto fakultetu.

"Željela je da budem snažna i da izdržim sve što život nosi. Danas sam joj zahvalna na tome", govorila je Dženifer Lopez u intervjuima.

Guadalupe je i sama jednom prilikom rekla da joj je cilj bio da od ćerki napravi žene koje nikada neće zavisiti ni od koga, čak i kada su metode kojima ih je učila bile veoma stroge.

Majka svjetske zvezde u decembru je proslavila 80. rođendan, a ovo pojavljivanje pokazalo je da i dalje zrači nevjerovatnom energijom i elegancijom. Mnogi smatraju da je upravo ona žena od koje je Džej Lo naslijedila snagu, harizmu i upečatljivu ljepotu po kojoj je poznata širom svijeta.