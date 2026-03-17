Plesna osveta na Oskarima: Baletska diva pokazala zašto ova umjetnost ne nestaje

Timoti Šalame je apsolutni gubitnik ovogodišnjih Oskara.

Izvor: Youtube printscreen/Graeme ONeil

Baletska zvijezda Misti Koplend donijela je čar baleta na scenu Oskara, ubrzo nakon što je ovogodišnji nominovani za najboljeg glumca Timoti Šalame potcijenio balet i operu. Čuvena balerina nastupila je u okviru muzičke numere "Sinners" na 98. dodjeli Oskara.

Čuvena balerina pridružila se na sceni glumačkoj ekipi filma "Sinners", među kojima su bili Majls Kejton, Džejmi Loson i Li Džun Li, tokom muzičkog nastupa na 98. dodjeli Oskara. Kejton, koji u filmu tumači mladog i talentovanog bluz muzičara Semija Mura, izveo je upečatljivu pjesmu "I Lied to You", dok su mu se pridružili brojni muzičari i izvođači, oživljavajući atmosferu plesne scene iz filma.

Baš kao i u horor-trileru reditelja Rajana Kuglera, muzički nastup na dodjeli Oskara spojio je delta bluz sa rokenrolom, hip-hopom i drugim žanrovima, stvarajući jedinstvenu, vremenski slojevitu proslavu istorije crnačke muzike i njenog nasljeđa.

Na sceni su se, uz ekipu filma "Sinners", pojavili i Rafael Sadik, Šabuzij, Britani Hauard, Erik Gejls, Badi Gaj, Kriston "Kingfish" Ingram, Bobi Raš i Alis Smit.

Timothee Chalamet Reacts To 'Sinners' Oscars Performance Izvor: YouTube

Reagovala zbog skandalozne izjave

Podsjetimo, u razgovoru iz februara sa Metjuom Mekonahijem za CNN i magazin Varajeti, Timoti Šalame je govorio o značaju očuvanja odlazaka u pozorište u eri striminga, prije nego što je iznio svoje mišljenje o svijetu umjetnosti. "Ne želim da radim u baletu ili operi ili u nečemu gdje je fazon: ‘Hej! Hajde da ovo održimo u životu’, iako je realnost da više nikoga nije briga za to", rekao je tridesetogodišnji glumac.

Reagujući na tu, u međuvremenu viralnu izjavu, Misti Koplend, prva crnkinja koja je postala glavna balerina u Američkom baletskom teatru, istakla je da su upravo takve umjetničke forme, stare vijekovima, imale veliki uticaj i na njegovu karijeru.

Takođe je podsjetila da je upravo ona bila pozvana da učestvuje u promociji njegovog projekta "Marty Supreme". "Moram da kažem da je vrlo zanimljivo to što me je Šalame pozvao da budem dio promocije ‘Marty Supreme’, uzimajući u obzir moj umjetnički pravac", rekla je Koplend.

Misti Koplend, koja se nakon 25 godina oprostila od scene Američkog baletskog teatra prošle jeseni, istakla je da "postoji razlog" zbog kog su balet i opera opstali vijekovima. Naglasila je i da umjetnici imaju odgovornost da svoju umjetnost učine dostupnijom široj publici i pomognu ljudima da razumiju njen značaj u savremenoj kulturi.

S druge strane, Timoti Šalame, koji je odrastao u Njujorku okružen bogatom umjetničkom scenom, imao je dodira sa baletom još u djetinjstvu. Njegova majka, kao i sestra Polin Šalame, poznata po ulozi u seriji "The Sex Lives of College Girls", školovale su se u prestižnoj Školi američkog baleta, koja važi za jednu od glavnih odskočnih daski ka čuvenom Njujorškom baletu.

(Mondo.rs)