Žirondinci iz Bordoa bi mogli da prestanu da postoje u narednim danima jer im se bliži bankrot.

Izvor: MN PRESS

Još jedan velikan se izgleda gasi. Nakon godina ogromnih finansijskih problema na ivici bankrota našao se Bordo. Šestostruki šampion Francuske u fudbalu koji je 2009. godine osvojio posljednji trofej pojaviće se pred Komisijom za žalbe uskoro, ali je skoro sigurno da će odluka o njihovom isključivanju iz takmičenja biti potvrđena.

Ta odluka je 30. juna donesena kada britanski investicioni fond Sparta nije uspio da obezbijedi neophodnih 10.000.000 evra za finansiranje kluba u narednoj sezoni. Nadali su se u klubu da će se pojaviti drugi investitori, ali to se nije desilo.

Sada se nadaju u klubu da bi Žerar Lopez nekim čudom mogao da nabavi novac i da spasi klub od gašenja. Čak i kada bi se to desilo, Bordo bi počeo da igra u šestom rangu francuskog fudbala, a možda bi ih takmičarska komisija gurnula i niže.

Za sada klub ima 4.500.000 evra duga na osnovu neisplaćenih transera, još 500.000 duga na osnovu naknade za razvoj i obuku igrača i to je novac koji bi u svakom slučanju morao odmah da se uplati. Odakle? Ostaje da se vidi.

Slavni dani i Crvena zvezda

Vidi opis Francuski velikan je blizu bankrota i gašenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Žirondinci iz Bordoa su šest puta bili prvaci Francuske, a imaju čak i osvojen Intertoto kup iz 2005. godine. Za klub su tokom godina igrali Alan Žires, Pauleta, Bernar Lakomb, Ulrih Rame, Žan Tigana i Kristof Dugari.

Igrali su jednom sa Hajdukom početkom osamdesetih u jednom od prvih pojavljivajja u Evropi, a sa Crvenom zvezdom su imali kultni duel u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope kada je poslije greške Nikole Maksimovića bilo 3:2 nakon 0:0 i Bordo je otišao u grupnu fazu.

(MONDO)

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