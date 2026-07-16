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Francuski velikan je blizu bankrota i gašenja

Francuski velikan je blizu bankrota i gašenja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Žirondinci iz Bordoa bi mogli da prestanu da postoje u narednim danima jer im se bliži bankrot.

Bordo blizu bankrota i gašenja Izvor: MN PRESS

Još jedan velikan se izgleda gasi. Nakon godina ogromnih finansijskih problema na ivici bankrota našao se Bordo. Šestostruki šampion Francuske u fudbalu koji je 2009. godine osvojio posljednji trofej pojaviće se pred Komisijom za žalbe uskoro, ali je skoro sigurno da će odluka o njihovom isključivanju iz takmičenja biti potvrđena. 

Ta odluka je 30. juna donesena kada britanski investicioni fond Sparta nije uspio da obezbijedi neophodnih 10.000.000 evra za finansiranje kluba u narednoj sezoni. Nadali su se u klubu da će se pojaviti drugi investitori, ali to se nije desilo. 

Sada se nadaju u klubu da bi Žerar Lopez nekim čudom mogao da nabavi novac i da spasi klub od gašenja. Čak i kada bi se to desilo, Bordo bi počeo da igra u šestom rangu francuskog fudbala, a možda bi ih takmičarska komisija gurnula i niže. 

Za sada klub ima 4.500.000 evra duga na osnovu neisplaćenih transera, još 500.000 duga na osnovu naknade za razvoj i obuku igrača i to je novac koji bi u svakom slučanju morao odmah da se uplati. Odakle? Ostaje da se vidi.

Slavni dani i Crvena zvezda

Žirondinci iz Bordoa su šest puta bili prvaci Francuske, a imaju čak i osvojen Intertoto kup iz 2005. godine. Za klub su tokom godina igrali Alan Žires, Pauleta, Bernar Lakomb, Ulrih Rame, Žan Tigana i Kristof Dugari.

Igrali su jednom sa Hajdukom početkom osamdesetih u jednom od prvih pojavljivajja u Evropi, a sa Crvenom zvezdom su imali kultni duel u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope kada je poslije greške Nikole Maksimovića bilo 3:2 nakon 0:0 i Bordo je otišao u grupnu fazu. 

(MONDO)

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00:32
Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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