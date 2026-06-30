Francuski velikan izbačen iz svih takmičenja, ide u šesti rang

Fudbalski klub Bordo nalazi se u izuzetno teškoj situaciji, maltene je pred gašenjem.

Izvor: MN PRESS

Francuski fudbalski velikan Bordo suočen je sa jednom od najtežih odluka u modernoj istoriji, nakon što je Nacionalna uprava za kontrolu upravljanja (DNCG) odlučila da klub isključi iz svih nacionalnih takmičenja zbog finansijskih problema. Bordo nije uspio da obezbijedi oko devet miliona evra potrebnih za stabilizaciju budžeta i planiranje naredne sezone, što je bio ključni uslov za nastavak takmičenja u profesionalnom sistemu. Prema svemu sudeći, sada će igrati u šestoj ligi Francuske.

Klub je odmah uložio žalbu, a konačna odluka biće donijeta nakon sjednice žalbenog tijela koja je zakazana za oko dvije nedjelje. Kako navode iz kluba, cilj je da se u tom periodu obezbijede dodatna sredstva i predstavi kompletna finansijska dokumentacija. "Ovaj žalbeni postupak omogućiće Fudbalskom klubu Žirondinci Bordo da finalizuje finansiranje za sezonu 2026/27 i da predstavi sve ažurirane informacije odboru za žalbe, koji će se sastati za otprilike dvije nedjelje", navedeno je u saopštenju kluba.

Ukoliko odluka ostane na snazi, Bordo bi mogao da završi u Regional 1 ligi, što je šesti rang takmičenja u francuskom fudbalu. To bi bio još jedan veliki udarac za klub koji je nekada bio šestostruki šampion Francuske.

Finansijski problemi traju godinama i dodatno su produbljeni tokom pandemije, kada su značajno smanjeni prihodi od televizijskih prava i prodaje ulaznica. Propast velikog ugovora o TV pravima francuske lige dodatno je destabilizovala sistem, a klub je ostao bez ključne finansijske podrške prethodnih investitora.

Nakon promjene vlasničke strukture početkom decenije, uslijedio je period stalnih problema, ispadanja u niže rangove i borbe sa dugovima. Poseban teret predstavlja i stadion Matmut Atlantik, čiji troškovi održavanja i zakupa dodatno opterećuju budžet kluba. U međuvremenu su propali i pojedini pokušaji pronalaska novih investitora, pa se Bordo danas nalazi u situaciji u kojoj se bori ne samo za povratak u elitu, već i za opstanak u profesionalnom fudbalu.

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