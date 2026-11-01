Kaljari se isprsio u Rimu, ali nedovoljno: Lacio preokretom do pobjede, za čvrsto prvo mjesto

"Nebeskoplavi" se novim trijumfom osamostalili na čelu tabele u Seriji A.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Lacio nastavlja sa impresivnim partijama u Seriji A. Petim uzastopnim trijumfom, tim Đenara Gatuza učvrstio se na prvom mjestu i sada "bježi" tri boda drugoplasiranom Interu, koji je u subotu doživio prvi poraz u sezoni.

"Nebeskoplavi" su imali mnogo problema na "Olimpiku" protiv čvrstog Kaljarija, ali su nakon preokreta ipak stigli do pobjede 2:1 (1:1).

Sablasno prazan stadion u Rimu svjedočio je još jednoj uspješnoj predstavi fudbalera Lacija. Iako su gosti sa Sardinije prvi stigli do gola (Mbala Nzola pogodio u 20. minutu), Gustav Isaksen donio je izjednačenje domaćinu nakon nešto više od pola sata igre.

U nastavku je Lacio dominirao, bacio sve karte u napad i takva igra isplatila se u 83. minutu kada je Andrea Pinamonti pogodio za 2:1 i novu, već devetu prvenstvenu pobjedu ove sezone.

Rimski klubovi tako ostaju jedini bez poraza u Seriji A. Roma je juče trijumfovala protiv Udinezea 5:2 u gostima i stigla do 24. boda, dok Lacio ima četiri više. Između njih je Inter, dok se na četvrtom mjestu nalazi Komo, koji je takođe danas bio uspješan. Minimalnim rezultatom 1:0 savladao je sve bolju Veneciju i tako nastavio potjeru za najvišim plasmanom u italijanskom prvenstvu.



