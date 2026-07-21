Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović se nada da će Dušan Alimpijević moći da računa na evroligaške igrače u novembru.

Izvor: RTS/Printscreeen

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović još jednom je govorio u problemima srpske košarke. Cilj je održati kult reprezentacije i posvetiti se mlađim selekcijama koje su u posljednje vrijeme ostvarile velike uspjehe.

Prvo su nas dječaci uzrasta do 17 godina obradovali svjetskim srebrom, a onda je i selekcija U20 osvojila drugo mjesto na Evropskom prvenstvu. Glavni problem je odlazak igrača u Ameriku gdje imaju mnogo bolje uslove za košarkaški razvoj. Tokom gostovanja na RTS, otkrio je da je Evroliga pristala da pomjeri mečeve, kao ustupak FIBA... To će biti ključno u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u seniorskoj konkurenciji...

"U svim selekcijama imamo odlazak igrača i u ženskoj i u muškoj konkurenciji, u smislu angažovanja u Americi. Mi u ovoj U20 selekciji nismo mogli da računamo na Drezgića i Kostića i još neke momke koji su povrijeđeni. Slična situacija je i u U17 selekciji", rekao je Čović tokom gostovanja na RTS-u.

Kako sačuvati igrače? "U medijima je već krenulo: 'Mi smo zemlja košarke'. Tačno je da mi imamo potencijal. Ako se sjećate 2007. na 2008. naše i ženska i muška su sve osvojile i Svjetsko i Evropsko, mi smo na tim generacijama "živjeli" određen period. Veliki broj onih dječaka koje smo gledali juče idu u Ameriku. Da ne pričamo o finansijskim uslovima, obrazovnim, tamo imate mogućnost da učite i igrate košarku. Ovdje kod nas je ta mogućnost skraćena. Dva igrača su iz sistema Mega - OKK Beograd, četiri igrača iz FMP-Dinamik, jedan iz Borca, dvojica iz Amerike. Moramo sistem da postavimo tako da nam budu dostupni za najveća takmičenja. Takođe moramo da im obezbijedimo da igraju. Mi smo pričali o profesionalnoj ligi Srbije sa 10 ili 12 klubova", rekao je prvi čovjek KSS.

Vidi opis Nebojša Čović izračunao kako Srbija ide na Mundobasket: "Vidjećemo da li će doći Marko Gudurić i Nikola Milutinov" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: euronews srbija/printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Dokle se stiglo sa promjenama? "Jako teško idu promjene u Srbiji u svim sferama, čim nešto hoćete da promijenite, odmah idu napadi i opstrukcije. Mi se borimo sa tim od 1. oktobra 2024. Mi smo naslijedili Savez u problemima, mi smo ih sada sredili. Ovaj novi sistem je tako postavljen, da mlada reprezentacija ima elemente napada i odbrane koji se približavaju seniorskoj. Vjerovatno će selektor pozvati neke iz kapitalne reprezentacije U17. Srbija kao zemlja košarke mora da ima pravu nacionalnu ligu. Svaka čast ABA ligi, ko hoće da igra, nek igra. Svaka čast, tamo može da se igra sa 15 stranaca. Građanstvo u Srbiji nije baš raspoloženo da gleda strance, čim počnu loši rezultati, gube interesovanje. Dajte da ulažemo u našu djecu. Ako ne napravimo sistem, brzo ćemo nestati. Mnoge nacije su nestale, ako nestanemo, teško je se vratiti. Rezultati su nas držali u životu, ali su se problemi gurali pod tepih".

"Evroliga napravila ustupak FIBA"

Izvor: MN PRESS

Seniorska reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u avgustu, a slijede još prozori u novembru i februaru. "Orlovi" će za rivale imati Italiju, Island i Litvaniju.

Ključno pitanje je na koga će selektor Dušan Alimpijević moći da računa. Upitan je Čović i o kalkulacijama, kako Srbija može na Mundobasket 2027?

"Računica je da pobjeđujemo. Avgustovski prozor 2 pobjede, u novembru 1:1 i u ferubaru 1:1. Bio bih presrećan da bude tako. Zašto presećan, ne znamo kakvu ćemo strukturu tima imati. Sa tom računicom idemo. Sa 8:4 smo na SP. Neće biti lako, nijedna reprezentacija nije laka, poslije Finske nikoga ne otpisujemo. Danas svi igraju košarku, samo nisam vidio da Tramp igra", rekao je Čović.

Evroliga je napravila mali ustupak FIBA i vjerovatno ćemo u novembru moći da računamo na neke od najboljih evropskih igrača.

"Ne možemo da računamo na NBA igrače. Dobro je što je Evroliga riješila da pomjeri za utorak, tu bi moglu da imamo veći broj evroligaških igrača. Da li će nam doći Milutinov, Gudurić... Novembar je jako važan da napravimo dobar rezultat. To je jako važno, ove dvije pobede u junu su važne kao da smo osvojili neko evropsko takmičenje", podvukao je Čović.

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