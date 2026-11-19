Konor Mekgregor je obradovao 400 radnika slobodnim danom zbog izlaska GTA VI, što je brzo postalo viralno.

Izvor: John Locher/AP

Konor Mekgregor ponovo privlači pažnju javnosti, ali ovog puta ne borbama. Ovog puta razlog je drugačiji i pomalo zanimljiv - dao je slobodan dan radnicima u firmi jer je planetarno popularna igrica "Grand Theft Auto VI" (GTA) napokon ugledala svjetlost dana.

Popularni borac je u srijedu uveče objavio da će 400 zaposlenih u više država i na više kontinenata imati slobodan dan kako bi uživali u igrici koja se toliko dugo čekala. Pomalo jedinstvena ideja Mekgregora brzo je postala viralna i zanimljiva publici.

"U čast izlaska GTA-a sutra, obavještavam cijeli svoj tim, 400 ljudi u različitim državama i na različitim kontinentima, da sutra imate slobodan cijeli dan! Uživajte u igri! Vaš prijatelj, šef Konor Mekgregor", napisao je poznati borac.

Mekgregor je i sam ljubitelj igrica

MMA borac je i sam ljubitelj igrica, pa je u narednoj objavi pokazao prostor u kojem provodi vrjeme i posvećuje se igri. Nema sumnje da se na ovaj korak odlučio djelimično jer i sam uživa u ovom vidu razonode, ali i kako bi ponovo bio u središtu dešavanja, pomalo reklamirao svoje ideje i ponajviše "kupio" povjerenje radnika. Čini se da će zaposleni u njegovoj firmi cijeniti ovaj zanimljiv gest.