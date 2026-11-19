Konor Mekgregor je obradovao 400 radnika slobodnim danom zbog izlaska GTA VI, što je brzo postalo viralno.
Konor Mekgregor ponovo privlači pažnju javnosti, ali ovog puta ne borbama. Ovog puta razlog je drugačiji i pomalo zanimljiv - dao je slobodan dan radnicima u firmi jer je planetarno popularna igrica "Grand Theft Auto VI" (GTA) napokon ugledala svjetlost dana.
Popularni borac je u srijedu uveče objavio da će 400 zaposlenih u više država i na više kontinenata imati slobodan dan kako bi uživali u igrici koja se toliko dugo čekala. Pomalo jedinstvena ideja Mekgregora brzo je postala viralna i zanimljiva publici.
"U čast izlaska GTA-a sutra, obavještavam cijeli svoj tim, 400 ljudi u različitim državama i na različitim kontinentima, da sutra imate slobodan cijeli dan! Uživajte u igri! Vaš prijatelj, šef Konor Mekgregor", napisao je poznati borac.
Mekgregor je i sam ljubitelj igrica
MMA borac je i sam ljubitelj igrica, pa je u narednoj objavi pokazao prostor u kojem provodi vrjeme i posvećuje se igri. Nema sumnje da se na ovaj korak odlučio djelimično jer i sam uživa u ovom vidu razonode, ali i kako bi ponovo bio u središtu dešavanja, pomalo reklamirao svoje ideje i ponajviše "kupio" povjerenje radnika. Čini se da će zaposleni u njegovoj firmi cijeniti ovaj zanimljiv gest.