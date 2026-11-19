Majami je pobijedio Milvoki 137:130, a Nikola Jović je imao priliku da se pokaže sa četiri poena i četiri asistencije.

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Majami je pobijedio Milvoki 137:130 i možda rezultat ne djeluje da je trijumf bio ubjedljiv, ali su gosti tek u samom finišu meča uspjeli da smanje ogroman zaostatak. Ujedno, bio je ovo prvi duel grčke zvijezde Janisa Adetokumpa od odlaska iz kluba u kojem je proveo 13 godina. Priliku na meču je dobio i Nikola Jović.



Srpski košarkaš je za 14 minuta na parketu postigao četiri poena, uz jedan skok, četiri asistencije i jednu blokadu. Jović je pogodio jedan od četiri šuta iz igre, uključujući jedan od tri pokušaja za tri poena. Majami je do pobjede predvodio Janis Antetokunmpo sa 27 poena, 14 skokova i devet asistencija, dok je Bam Adebajo ubacio 26, od čega čak 21 u prvom poluvremenu. Dejvion Mičel je dodao 24 poena, a Klej Tompson i Rajan Konvel po 13. Hitsi su pogodili čak 22 trojke i tako upisali šestu uzastopnu pobjedu.

Na drugoj strani, Kajl Kuzma je bio najefikasniji u Milvokiju sa 26 poena, dok je Brejden Bariz postigao 20. Tajler Hiro, Džejmi Hakez Džunior, Kel'el Ver i Kasparas Jakucionis, igrači koje je Majami poslao u Milvoki u trejdu za Antetokunmpa i Bobija Portisa, zajedno su ubacili 49 poena.

Kako je pobijedio Majami?

Domaćin je u drugoj dionici bio potpuno dominantan, osvojio ju je 40:25, a za sjajno izdanje Majamija bili su zaduženi Fontekio, Mičel i Adebajo koji su vezali seriju od 14:0 za 48:28. Uslijedila je još jedna mini-serija domaćina, a u kojoj je i Nikola Jović imao udjela. Zahvaljujući 10:0 Majami je imao vođstvo od 61:36. U nastavku je domaćin uglavnom sa linije penala dolazio do poena, ali to ga nije omelo da na poluvremenu ima lagodnu prednost.

Majami je uspješno i u trećoj četvrtini čuvao zaostatak, ali je Milvoki priliku za preokret vidio sredinom posljednje dionice, kad je uslijedila serija od 12:0 za 128:112. Tada je na scenu stupio Janis Adetokump koji je uglavnom sa linije penala dolazio do poena, a kako je pitanje pobjednika već bilo jasno Hjuston se potpuno opustio i rivalu posljednjih minut i 43 sekunde je dozvolio čak dvije trojke i to u seriji od 11:0 kojom su izbjegli ubjedljiv poraz.

Rezultati ostalih mečeva: