Frensis Tijafo ostvario je prvu pobjedu na Završnom mastersu, savladavši Flavija Kobolija sa 7:6, 6:0, uprkos podršci domaće publike.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Frensis Tijafo je u Torinu uspio da preokrene meč protiv domaćeg tenisera Flavija Kobolija i upiše prvu pobjedu na Završnom mastersu. Amerikanac je slavio sa 7:6 (6), 6:0, iako je od početka morao da se nosi sa glasnom podrškom publike svom rivalu. Naredni meč će Tijafo igrati protiv Danila Medvedeva.

Put do pobede nije bio jednostavan. Koboli je imao dvije set-lopte u taj-brejku prvog seta, ali je Tijafo uspio da ih spasi i potom preuzme kontrolu nad mečom. Kada je osvojio prvi set, u nastavku je potpuno nadigrao rivala i prepustio mu samo jedan gem.

Tijafo nije krio da je atmosfera u dvorani bila gotovo u potpunosti na strani Italijana, ali mu to nije pokvarilo utisak. Naprotiv, uživao je u tome što igra pred punim tribinama. "Publika je bila potpuno na jednoj strani. Volim kada imam navijače svuda gdje igram. Bilo je brutalno! Ali tako to ide. Srećan sam što uvijek igram pred punim tribinama. Na kraju mi je to najvažnije. Atmosfera je večeras bila nevjerovatna i zaista sam uživao", rekao je američki teniser.

Promijenio ishranu i fizičku pripremu

Tijafo se osvrnuo i na promjene koje je ove godine uveo u ishranu i fizičku pripremu. Istakao je da i dalje osjeća njihove pozitivne efekte, ali da tokom predstojeće pauze neće imati dovoljno vremena da ponovi tako obiman proces. "I dalje osjećam posljedice tih promjena, naravno. Ipak, neću imati toliko vremena kao prošle godine. To je jedina razlika - tada sam imao tri mjeseca na raspolaganju, a sada neću imati toliko", objasnio je uz osmeh.

Govoreći o zahtjevnim poenima u završnici meča, Tijafo je istakao da mu je značilo to što je uspio da ostane fizički spreman.

"Pred kraj smo odigrali nekoliko izuzetno zahtjevnih razmjena. Rekao sam sebi da, ako ja počinjem da osjećam umor, onda ga sigurno osjeća i on. To je pozicija u kojoj želiš da se nađeš", zaključio je Tijafo.