Andrija Živković se oglasio poslije strašne tragedije: Kapiten PAOK-a doveo ekipu na stadion

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Kapiten PAOK-a Andrija Živković oglasio se poslije tragedije u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a.

Andrija Živković i igrači PAOK-a odaju počast navijačima Izvor: X/@sport24/Printscreen/Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Navijači PAOK-a počeli su da se skupljali ispred stadiona "Tumba" kako bi odali počast navijačima koji su poginuli u Rumuniji. Sedam navijača kluba iz Soluna preminulo je nakon strašne saobraćajne nesreće na putu za Francusku i meč Lige Evrope. 

Sada se ispred "Tumbe" skupljaju svi koji žele da im odaju počast, a tu se pojavio i trener Razvan Lučesku sa kompletnim igračkim kadrom.  

PrIskusni srpski krilni fudbaler Andrija Živković koji je od ove sezone zamijenio Vijerinju kao kapiten ekipe i tek je četvrti stranac sa kapitenskom trakom u klubu među prvima se oglasio na društvenim mrežama:

Izvor: Instagram/zivkovic17/printscreen

Navijači su ispred stadiona palili svijeće, ostavljali cvijeće, šalove, zastave, klupska obilježja, dresove, a kako javljaju grčki mediji sve je prošlo uglavnom u tišini.  Pogledajte kako su navijači PAOK-a odavali počast za sedam poginulih: 

Oglasio se i trener

Ispred ekipe se oglasio rumunski trener Razvan Lučesku koji vodi PAOK od 2021. godine. On će zajedno sa Andrijom Živkovićem morati da izvede tim na teren u četvrtak od 21 čas u meču Lige Evrope sa Lionom. 

Izvor: EPA/ACHILLEAS CHIRAS

"Zaista ovo je tragedija, ogromna tragedija. Vjerovatno u Rumuniji ne gledaju na ovo na isti način kao ovdje, ali PAOK je nešto posebno. Svako ko navija za PAOK smatra sebe dijelom velike porodice. Kada se desi ovakva tragedija ogroman je uticaj. I dalje se osjeća ogromna tenzija, tuga je ogromna. Teško je to objasniti riječima. 

Osim navijača koji smatraju poginule dijelom porodice, tu su i porodice poginulih u nesreću. Ne želim ni da mislio o tome i veoma mi je žao zbog svega kroz šta sada prolaze. Uz njih sam. To su mladi ljudi, strašno je to što se desilo. Tragedije se dešavaju u svakom momentu, istorija je puna tragedija. Svako mora da nađe snage da nastavi napred, moramo ožalošćenima da damo snage u svakom smislu. Moraju da osjećaju da je jedna ogromna porodica na njihovoj strani, da možemo da im pomognemo da nastave", rekao je Razvan Lučesku za rumunske medije.

PAOK Andrija Živković fudbal

