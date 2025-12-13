logo
"Da ih uništimo, svi zajedno": Isplivao snimak govora Živkovića iz svlačionice, zato je kapiten

"Da ih uništimo, svi zajedno": Isplivao snimak govora Živkovića iz svlačionice, zato je kapiten

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Andrija Živković lider je PAOK-a što pokazuje i snimak govora koji je održao ekipi pred utakmicu na kojoj je upisao dvije asistencije

Andrija Živković govori u svlačionici PAOK-a Izvor: Printscreen/Instagram/PAOK

Andrija Živković je lider grčkog PAOK-a. Glavni je igrač tima, uostalom činjenica da nosi kapitensku traku sve govori. Tako su na društvenim mrežama odlučili da objave snimak iz svlačionice na kom se vidi njegov kapitenski govor uoči utakmice sa Arisom koju je njegov tim dobio (3:1). Na to meču je imao, kako tvrdi PAOK imao dvije asitencije, ali je samo jedna priznata.

"Da ih uništimo. Moramo da ih pritisnemo, svi zajedno da se branimo i napadamo, kao familija, kao tim. Mi smo jaka grupa. Moramo da pokažemo to još jednom večeras. Poslije utakmice, ako damo 200 odsto svi će da budu srećni. Idemo da uživamo, da igramo naš fudbal, idemo na četiri, 1,2, 4, PAOK", izgovorio je Živković i nastao je potpuni haos u svlačionici.

Izgleda je taj govor pomogao i dao "krila" igračima koji su odigrali odličan meč. Živković je u 28. minutu centrirao, Tajson pogodio mrežu za 1:0, ali mu nije zvanično upisana asistencija. Zašto? Zato što je poslije centaršuta jedan defanzivac gostiju glavom dotakao loptu i ne vodi se kao asistencija.

Ipak, nepravda je ispravljena u 48. minutu kada je Živković uposlio Đanumakisa koji je pogodio za 3:1 i pobjedu svog tima. Prije toga je u nadoknadi prvog poluvremena isti igrač pogodio sa penala. PAOK je trenutno na drugom mjestu u Grčkoj sa 32 boda, dva manje od prvoplasiranog Olimpijakosa i jedan više od trećeplasiranog AEK-a.

PAOK Aris 3:1 highlights
Izvor: YouTube/PAOK

