Srpskom fudbaleru propao transfer zbog oca!?

Andrija Živković najvjerovatnije neće promijeniti sredinu ove zime.

Srpski reprezentativac Andrija Živković blista ove sezone u dresu grčkog PAOK-a i nije iznenađenje što su to primijetili mnogi klubovi, pa je tako ove zime najkonkretniji bio Krasnodar koji vodi srpski trener Vladimir Ivić. Prema informacijama koje stižu iz Grčke, Krasnodar je ponudio sedam miliona evra za Živkovića i činilo se da će sve biti dogovoreno, međutim sve je propalo zbog provizije koju je tražio njegov agent, odnosno otac Jovica Živković.

Prema nezvaničnim informacijama, otac srpskog fudbalera je tražio dodatna tri miliona evra kao proviziju pri transferu (takozvana "komisija"), što Krasnodar nije želio da plati. Ipak, ne odustaju i pokušavaju da pronađu model prema kome će sve strane biti zadovoljne, ali pitanje je da li je tako nešto moguće...

Krasnodar priprema novu ponudu u kojoj će "oštećen" biti PAOK, pošto bi na ime transfera dobio šest miliona evra, dok bi u tom slučaju provizija koju bi dobio otac fudbalera bila 1,5 miliona evra. Vidjećemo da li je to prihvatljivo za njih, a vremena ima sasvim dovoljno pošto je zimski prelazni rok u Rusiji otvoren sve do 22. februara, dok je problematično što je u Grčkoj već sada zatvoren i to znači da PAOK ne može da dovede zamjenu.

"Zlatni orlić", koji ove sezone ponovo igra na svojoj poziciji desnog krila - a ne beka kako je to bilo do sada - ove sezone je odigrao 21 meč za PAOK i zabilježio je 12 golova i šest asistencija. U klubu je od 2020. godine, dok je prethodno nosio dres Benfike i Partizana.