Živković junak PAOK-a u derbiju: Bivši fudbaler Zvezde prosuo pobjedu Olimpijakosa

Andrija Živković postigao je gol za PAOK u derbiju protiv Olimpijakosa, donoseći izjednačenje i konačnih 1:1. Nair Tiknizjan tragičar Olimpijakosa.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Srpski internacioanalac Andrija Živković bio je strijelac za PAOK u derbiju grčke lige protiv Olimpijakosa (1:1). Na stadionu "Karaiskasis" u Pireju, u domu crveno-bijelih, krilni napadač je pri vođstvu domaćina iskoristio ogroman kiks odbrane Olimpijakosa. Tačnije, Naira Tiknizjana, doskorašnjeg beka Zvezde, koji je zaspao u situaciji dok je lopta išla od golmana ka njemu. Živković je presjekao to dodavanje na ivici kaznenog prostora i drugim kontaktom pocijepao mrežu Olimpijakosa.

Pogledajte taj gol, kojim je PAOK otišao na novembarsku pauzu kao četvrtoplasirani, dok se lider Panatinaikos izdvojio u odnosu na Olimpijkos na "plus 4" boda:

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Poslije utakmice, novinari su pitali Andriju za burnu proslavu sa saigračima.

"Bila je to samo sreća, ništa više", rekao je poslije meča novinarima o svojoj emotivnoj proslavi.

"Još samo da potpišem"

Ranije tokom sedmice je Živković dogovorio sve o svom produženju ugovora sa PAOK-om.

"Imamo dogovor, samo je potrebno da potpišem i to je to. Svi znamo da smo prošli kroz težak period kao tim, ali navijači su uvijek bili uz nas i zajedno smo izašli iz toga. Znaju da se nikad ne predajemo, da dajemo sve od sebe i da će uvijek tako biti."

Živković je već šest godina član solunskog kluba i prema novom ugovoru ostaće do kraja karijere crno-bijeli.

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