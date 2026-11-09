logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Živković junak PAOK-a u derbiju: Bivši fudbaler Zvezde prosuo pobjedu Olimpijakosa

Živković junak PAOK-a u derbiju: Bivši fudbaler Zvezde prosuo pobjedu Olimpijakosa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Andrija Živković postigao je gol za PAOK u derbiju protiv Olimpijakosa, donoseći izjednačenje i konačnih 1:1. Nair Tiknizjan tragičar Olimpijakosa.

Andrija Živković dao gol za PAOK protiv Olimpijakosa Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Srpski internacioanalac Andrija Živković bio je strijelac za PAOK u derbiju grčke lige protiv Olimpijakosa (1:1). Na stadionu "Karaiskasis" u Pireju, u domu crveno-bijelih, krilni napadač je pri vođstvu domaćina iskoristio ogroman kiks odbrane Olimpijakosa. Tačnije, Naira Tiknizjana, doskorašnjeg beka Zvezde, koji je zaspao u situaciji dok je lopta išla od golmana ka njemu. Živković je presjekao to dodavanje na ivici kaznenog prostora i drugim kontaktom pocijepao mrežu Olimpijakosa.

Pogledajte taj gol, kojim je PAOK otišao na novembarsku pauzu kao četvrtoplasirani, dok se lider Panatinaikos izdvojio u odnosu na Olimpijkos na "plus 4" boda:

Pogledajte

00:41
"SVE JE POČELO KADA SE CRNA GORA ODCEPILA OD SRBIJE"! Karan: Bili su spremni na sve samo da se ne upotrebi vojska!
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Poslije utakmice, novinari su pitali Andriju za burnu proslavu sa saigračima.

"Bila je to samo sreća, ništa više", rekao je poslije meča novinarima o svojoj emotivnoj proslavi.

"Još samo da potpišem"

Ranije tokom sedmice je Živković dogovorio sve o svom produženju ugovora sa PAOK-om.

"Imamo dogovor, samo je potrebno da potpišem i to je to. Svi znamo da smo prošli kroz težak period kao tim, ali navijači su uvijek bili uz nas i zajedno smo izašli iz toga. Znaju da se nikad ne predajemo, da dajemo sve od sebe i da će uvijek tako biti."

Živković je već šest godina član solunskog kluba i prema novom ugovoru ostaće do kraja karijere crno-bijeli. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrija Živković PAOK fudbal Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC